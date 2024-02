“Ho 53 anni e studio ancora per trovare lavoro: la verità è che per quelle della nostra età non c’è nulla”

A cura di Redazione

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano il mondo del lavoro. Decidiamo di pubblicarle non per dare un'immagine romantica del sacrificio, ma per spingere a una riflessione sulle condizioni e sulla grande disparità nell'accesso a servizi essenziali. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

Anche in questo caso, è una donna a scriverci delle sue esperienze lavorative. Ha 53 anni e dice di ritrovarsi nelle storie che Fanpage.it sta pubblicando in questi giorni. Ad esempio in quella della 58enne che ci ha raccontato che, nonostante le sue competenze e conoscenze, e tutti i suoi sforzi, non riesce a trovare un impiego. "Purtroppo per quelle della nostra età non esiste lavoro", ci scrive la 53enne "rispondendo" alle altre lettrici, ma conclude la sua testimonianza con ottimismo. "Io non mollo, prima o poi qualcosa si muoverà".

La lettera a Fanpage.it

Ho 53 anni ed è dal 2008 che mi trovo in una situazione simile a quella raccontata da altri lettori: possiedo competenze, ma purtroppo la verità è che per quelle della nostra età non esiste lavoro.

Dopo la chiusura dell'azienda presso la quale lavoravo ho inviato migliaia di curriculum senza risultato, ho addirittura aperto una ditta che purtroppo è andata male, mi sono adattata a fare la badante e qualsiasi altro lavoro. A settembre ho iniziato a lavorare per una logistica dove facevo l'impiegata di magazzino a tempo determinato. Avevo la speranza di passare a tempo indeterminato ma dopo un mese e mezzo ho perso tutto.

Ora sono in disoccupazione: inizierò un corso per diventare segretaria di studio medico con la speranza di trovare lavoro, ma credo che per noi ultra cinquantenni non ci sia nessun lavoro. Cercano sempre persone per tirocinio o stage. Ma io non mollo, prima o poi qualcosa si muoverà.