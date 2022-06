“Ho 26 anni, faccio la maestra (e anche le pulizie) guadagnando 1,77 euro all’ora: non ho un futuro”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La posta dei lettori ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una giovane donna che vive a Palermo e che, come tanti altri che scrivono alla nostra redazione, si dice stanca delle condizioni di lavoro che subisce. "Ho cominciato a lavorare da quando avevo 18 anni, ho sempre lavorato dalle 10 alle 11 ore per paghe mirabili… orari strazianti per arrivare fino solo a 400 € al mese", racconta.

Sono una ragazza di quasi 26 anni che vive a Palermo e lavoro per una paga di (1,77 € l'ora!) e a questa età già mi sento stanca dello Stato italiano!

Ho cominciato a lavorare da quando avevo 18 anni, ho sempre lavorato dalle 10 alle 11 ore per paghe mirabili… orari strazianti per arrivare fino solo a 400 € al mese!

Ho cambiato tanti lavori, e adesso già da quasi 7 anni lavoro in una scuola privata dove dovrei fare l'assistente all'infanzia ma in realtà faccio tutto, dalla maestra, alla donna delle pulizie, al tuttofare per una paga misera di 400€ per quasi 10 ore, con un contratto part-time di 2 ore quando in realtà ne faccio quasi 10 e obbligata a firmarlo per il bisogno, perché per i primi 6 anni ho lavorato in nero e quest'anno per paura dei controlli mi hanno fatto firmare questo contratto.

Non ho né ferie pagate, né tredicesime, né Tfr, nulla! A luglio vado in ferie per poi riaprire a settembre, e da agosto fino ad ottobre non percepisco stipendio. Sono indignata da questo stato e da questi titolare di imprese che non danno aiuto a noi giovani nonostante molti di loro se lo possono più che permettere, che ci schiavizzano e ci costringono a scappare all'estero e fuggire dalla nostra terra perché non riusciamo nemmeno ad arrivare a fine mese con questi stipendi da fame!

Non ci aiuta nessuno! E poi dicono che noi giovani non vogliamo lavorare. Ma come si fa a dire una cosa di questa?!

La realtà è che ci siamo stancati! Non ci possiamo permettere neanche un futuro! I debiti ci mangiano vivi.

Abbiamo bisogno del salario minimo almeno, non si arriva neanche a fine mese e le cose da pagare sono tante e tutto è aumentato. Servirebbe una rivoluzione qualcosa che faccia smuovere il sistema. Non c'è lavoro per noi giovani e quello che danno è misero e ci sfruttano! Per non parlare dell'ispettorato del lavoro che non esiste! Più controlli! Siamo abbandonati a noi stessi e nessuno ci aiuta! Mio padre, padre di famiglia, lavora in una gelateria per 1000 € al mese per 12 ore!!

Fate più controlli!

Invia la tua segnalazione qui