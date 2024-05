“Ha molestato bimba di 5 anni”: linciato dalla folla a Palermo, decine di poliziotti per salvarlo Le scene da vera e propria guerriglia nel pomeriggio di mercoledì dopo che qualcuno ha segnato le molestie di un uomo. Il 62enne è stato poi denunciato per atti osceni in luogo pubblico mentre diversi poliziotti sono rimasti feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Decine di persone radunate sotto un palazzo che urlano, insultano, lanciano oggetti e infine assaltano con mazze, calci e spintoni un uomo che i poliziotti in assetto antisommossa cercano di portare via. Sono le incredibile scene di un tentativo di linciaggio andato in scena ieri nel quartiere Zen 2 di Palermo dove un uomo è stato accusato di aver molestato una bimba di 5 anni. Le scene da vera e propria guerriglia nel pomeriggio di mercoledì dopo che qualcuno ha segnato le molestie di un uomo del posto, un 62enne che si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare i genitali a una bambina di 5 anni.

Subito è partita la caccia all'uomo che è scappato ed è riuscito a trovare rifugio in un appartamento in via Agesia di Siracusa, qui però è stato inseguito da un nutrito gruppo di persone a cui poi si sono uniti tantissimi altri residenti quando la notizia si è diffusa nel quartiere. A decine sono arrivati sotto casa e lo hanno minacciato e gli hanno anche distrutto la macchina.

Per salvare il 62enne è stato necessario l'intervento di decine di agenti di polizia in assetto antisommossa con caschi e scudi. Le minacce all'uomo sono continuate nonostante la presenza nutrita di forze dell'ordine tra polizia e carabinieri. Persino quando i poliziotti si sono mossi per scortare l’uomo verso una volante per portarlo in commissariato, sono partiti ancora spintoni calaci e pugni che hanno colpito anche gli agenti.

L'uomo infine è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico mentre diversi poliziotti sono rimasti feriti. "Uno ha riportato una ferita alla testa e sono stati necessari dei punti di sutura, un altro ha ricevuto un colpo in testa, altri due riportano traumi vertebrali e varie contusioni" spiegano i sindacati di polizia, denunciando: "Gli agenti sono stati vittime di una violenta sassaiola. Persone che erano nelle zone limitrofe sono accorse e hanno approfittato del pretesto per scagliarsi con calci, pugni e oggetti contundenti verso i poliziotti”.