“Guadagno 2000 euro al mese con OnlyFans, ma il mio lavoro è un altro”: la storia di Ilaria Ilaria Rimoldi, 25enne di Verona, impiegata in un parco divertimenti, decide di aprire un profilo Onlyfans e oggi guadagna duemila euro al mese: “I miei datori di lavoro non mi hanno detto niente, c’è rispetto”.

A cura di Elia Cavarzan

Ilaria Rimoldi ha 25 anni, una laurea conseguita a Monza in arredamento e design e un lavoro assicurato in un parco divertimenti a Peschiera Del Garda, in provincia di Verona. Un giorno, per scherzo ha deciso di aprirsi un profilo Onlyfans senza prendersi troppo sul serio ed oggi riesce a guadagnare "con facilità senza tanto impegno, circa duemila euro al mese".

"Diciamo che nel tempo libero mi è sempre piaciuto molto fare video sui social, il mio preferito è TikTok", confessa Ilaria Rimoldi, "ho deciso di aprire un profilo Onlyfans per dividere tutti quei contenuti estivi che molte ragazze e ragazzi pubblicano su Instagram o su TikTok". Infatti, gli iscritti al suo profilo Onlyfans, "devono ancora vedere un nudo e anche quando mi offrono cinque o diecimila euro, ovviamente io non glielo mando. Faccio solo foto in intimo, intimo trasparente o costumi da bagno".

Quando ha aperto il profilo Onlyfans, per un attimo ha avuto paura: "e se poi a lavoro non mi riassumono?", si è chiesta Ilaria Rimoldi pensando che i suoi datori di lavoro al parco divertimenti non apprezzassero la decisione. "Non è andata così, sono molto aperti. La vita privata di una persona resta comunque la vita privata di una persona e a lavoro nessuno mi ha mai giudicata o mi ha fatto notare niente".

Ilaria Rimoldi ha le idee molto chiare sul come un qualsiasi lavoro possa combinarsi ad una propria attività su Onlyfans, qualunque essa sia: "io credo in generale che le persone non debbano intromettersi nelle vite private di altri, ne possano permettersi di giudicare come io decido di investire il mio tempo libero".

Il suo profilo Onlyfans, nato per scherzo, ora le garantisce un'ingente entrata economica a fine mese: "non credo diventerà il mio lavoro il profilo di Onlyfans, cerco comunque di trovare altre strade ed altre occasioni. Sono molto libera su questo, non mi sento vincolata a quel profilo e ai contenuti che pubblico per i miei iscritti".