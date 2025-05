Gli ultimi giorni di Mario Paciolla, chi era e com’è morto: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi Fanpage pubblica una nuova inchiesta sul caso di Mario Paciolla e in questa puntata vi raccontiamo la sua storia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Oggi vi voglio raccontare la storia di Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia nel 2020 in circostanze ancora tutte da chiarire. Ve la voglio raccontare perchè noi di Fanpage oggi pubblichiamo una video inchiesta in cui emergono nuovi dettagli sugli ultimi giorni di Mario.

