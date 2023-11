Giulia Cecchettin, il dolore del papà: “Mi manchi già tantissimo, l’amore vero non umilia e non uccide” Il messaggio di addio a Giulia Cecchettin che oggi il papà Gino ha voluto rendere pubblico sul suo profilo social il giorno dopo la terribile notizia del ritrovamento del corpo della giovane. “Abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”, ha scritto Gino Cecchettin.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giulia e Filippo scomparsi in Veneto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”, è il messaggio di addio a Giulia Cecchettin che oggi il papà Gino ha voluto rendere pubblico sul suo profilo social il giorno dopo la terribile notizia del ritrovamento del corpo della giovane di 22 anni ritrovato nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Un messaggio con una foto di Giulia sorridente ma preceduto da un altro messaggio rivolto a chi orribilmente ha tolto la vita alla figlia, l’ex fidanzato Filippo Turetta, oggi arrestato in Germania.

"L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide" si legge in una immagine in bianco e nero che Gino Cecchettin ha postato su facebook oggi dalla quale traspare tutto il dolore e la rabbia di un padre.

“Il dolore è tanto, inimmaginabile, atroce. Una parte di me che se ne va. Giulia è stata uccisa senza un motivo logico. Aveva solo 22 anni… Posso capire una malattia, un incidente… ma cosi non te ne fai una ragione” ha dichiarato a Repubblica il padre di Giulia che, nonostante il dolore immesso che solo un padre che perde un figlio può capire, ora cerca di trovare una strada per andare avanti e pensare anche agli altri figli.

“Devo essere forte, per gli altri ragazzi, Elena e Davide. Devono, dobbiamo ripartire. Erano tre fratelli unitissimi" ha ammesso Gino Cecchettin, rivelando di non aver visto il corpo di Giulia. "Sono andato lì, sul luogo del ritrovamento ma c'erano ancora i medici per i rilievi e non l'ho vista".

Per lui e tutta la famiglia sarà una lunga elaborazione del lutto che passerà anche dall’impegno per le vittime di violenza. “Voglio fare qualcosa. Per Giulia e per tutte le altre che potranno trovarsi nella sua condizione” ha rivelato papà Gino. Con lui la sorella di Giulia, Elena, che già ha annunciato di voler giustizia per tutte le vittime di femminicidio. "Ne farà la battaglia della sua vita. Ma anch'io voglio fare qualcosa, è giusto così. Per Giulia e per tutte le altre che potranno trovarsi nella sua condizione" ha concluso Cecchettin.

I genitori di Filippo, tramite avvocato, hanno fatto arrivare le loro condoglianze, e anche per loro Gino Checchetin ha voluto riservare alcune parole: "Ringrazio i genitori di Filippo anche loro stanno vivendo un dramma e quindi sono vicino anche a loro. Certo, io pensavo a Giulia, volevo il suo ritorno. Per me è finita qui".