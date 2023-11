Giulia Cecchettin aggredita, non ci fu intervento del 112 dopo chiamata del vicino per segnalare le urla Non ci fu alcun intervento del 112 dopo la chiamata di un residente di Vigonovo che aveva segnalato la lite tra Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato Filippo Turetta. L’uomo, che allora non sapeva di aver sentito le richieste di aiuto della 22enne scomparsa, aveva chiesto alle forze dell’ordine di intervenire dopo aver visto un uomo calciare una figura a terra.

Nella serata di sabato 11 novembre, data della scomparsa e del femminicidio della 22enne Giulia Cecchettin, non ci fu alcun intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione di un residente di Vigonovo che aveva allertato il 112 per segnalare la lite in corso tra la studentessa e Filippo Turetta, l'ex fidanzato arrestato ad Halle per l'omicidio.

Secondo quanto reso noto, infatti, il testimone aveva raccontato di aver sentito Giulia chiedere aiuto in un parcheggio poco lontano dalla sua abitazione. La ragazza, che era stata aggredita prima a coltellate e poi a calci dall'ex fidanzato Turetta, aveva chiesto al 22enne di lasciarla andare. "Mi stai facendo male" aveva urlato prima di essere trascinata nuovamente in macchina dal giovane che poi era ripartito alla volta di Fossò.

La prima chiamata al 112 a Vigonovo

Il vicino di casa, uscito a fumare una sigaretta sul terrazzino, aveva sentito le urla e aveva allertato le forze dell'ordine intorno alle 23.18. Al 112, aveva riferito di aver sentito una donna chiedere aiuto e di aver visto un uomo calciare una figura a terra.

Al numero per le emergenze aveva inoltre detto di non essere riuscito a prendere la targa dell'auto perché l'uomo si era allontanato in fretta portando con sé la ragazza. L'indagine è però scattata solo nella giornata di domenica, dopo la denuncia di scomparsa presentata dal papà di Giulia Cecchettin. Nella serata di sabato, invece, non ci sarebbe stato alcun intervento del 112 sul posto dove la 22enne è stata aggredita prima di sparire. La registrazione della telefonata verrà acquisita dalla Procura della repubblica di Venezia.

"Quella sera – ha spiegato il testimone alla trasmissione Chi l'ha visto? – ho sentito le urla di una donna e ho avuto paura. Ho chiamato i carabinieri al 112″. In quel momento, l'uomo non sapeva che la richiesta di aiuto era proprio quella della studentessa 22enne, ma ha temuto che potesse trattarsi di lei solo il giorno dopo, quando ha saputo della denuncia di scomparsa per i due ex fidanzati. A quel punto, il vicino di casa ha contattato telefonicamente il padre della ragazza per raccontargli quanto sentito.

La seconda telefonata al 112 a Fossò

Una seconda chiamata al 112 da parte di un vigilantes del calzaturificio Dior, in via V Strada della zona industriale di Fossò sarebbe sotto la lente d'ingrandimento della procura di Venezia che sta indagando sulla tempistica intercorsa tra l'aggressione contro Giulia Cecchettin e l'orario in cui è stata effettuata la seconda telefonata al 112. Secondo quanto apprende l'agenzia LaPresse, tra la scena apparsa sui monitor della vigilanza e la chiamata sarebbero passati diversi minuti.