Giovane tenta rapina al bancomat e fugge ma la donna lo rincorre e lo blocca: la foto diventa virale Il ladro avrebbe provato a sottrarre i soldi alla donna ma la reazione inaspettata della signora lo ha costretto prima a desistere e poi a una fuga. L’episodio è andato in scena a Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo.

A cura di Antonio Palma

Forse credeva di poter agire indisturbato, individuando quella che pensava una vittima indifesa, ma non aveva fatto i conti con la donna obiettivo della rapina che, dopo aver sventato il colpo, ha anche inseguito il giovne malvivente riuscendo infine a immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia.

L’episodio è andato in scena nelle prime ore di domenica a Porto Sant’Elpidio, città costiera della provincia di Fermo, dove il malvivente è stato infine consegnato nelle mani delle forze dell’ordine.

Il tentato colpo mentre la donna era alle prese con un prelievo bancomat a uno sportello bancario nei pressi della statale Faleriense. Il ladro avrebbe provato a sottrarre i soldi alla donna ma la reazione inaspettata della signora lo ha costretto prima a desistere e poi a una fuga precipitosa per allontanarsi al più presto dallo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Fermo.

La coraggiosa signora però non ha desistito, convinta di poter consegnare il ladro alla giustizia. La donna, incurante della differenza di età, si è lanciata all’inseguimento del ragazzo, riuscendo effettivamente a fermarlo, anche se con una buona dose di fortuna.

Nel tentativo di fuggire, infatti, l’uomo si è arrampicato su una recinzione ma è scivolato ed è caduto, facendosi anche male e rimanendo così fermo sulla strada. La signora, che è giunta poco dopo, così gli è piombata addosso mettendosi cavalcioni e bloccandolo a terra.

La scena è stata immortalata da altri presenti in uno scatto col telefonino pubblicato poi sui social e diventato virale con centinaia di messaggi di congratulazioni per la forza e il coraggio della signora.

Lo sfortunato ladro invece è stato preso in consegna da una pattuglia della polizia, allertata da una chiamata. Gli agenti lo hanno accompagnato al pronto soccorso per le ferite riportate nella caduta prima di condurlo in Questura.