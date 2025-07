Giallo a Gemona del Friuli, 35enne trovato morto in casa: “È stato ucciso”. Il decesso risale a giorni fa

Il cadavere di un uomo, Alessandro Venier, è stato ritrovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine). Gli inquirenti sono sul posto: stando alle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio.

immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo, il 35enne Alessandro Venier, è stato trovato oggi in una abitazione di Gemona del Friuli (Udine), in via dei Lotti. La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa e stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un caso di omicidio,

Sul posto, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Udine e i colleghi dei reparti scientifici. Non sono ancora note le modalità del delitto, gli investigatori sono giunti sul posto da poco e sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo e dare un nome alla vittima, starebbero ascoltando anche alcune persone a lui vicine. Pare che nella casa dove è stato rinvenuto cadavere abitasse insieme alla compagna e alla mamma.

In aggiornamento.