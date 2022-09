Gemelle condividono tutto dalla nascita, Sonia e Daniela si sposano insieme nella stessa cerimonia La storia di Sonia e Daniela Lo Iacono, due sorelle gemelle siciliane che nei giorni scorsi hanno pronunciato il loro sì nella Cattedrale di Caltanissetta.

A cura di Antonio Palma

Si sa che tra gemelli si forma un particolare legame che va oltre il semplice fatto di essere fratelli e così spesso si arriva a condividere ogni cosa e ogni esperienza, La riprova arriva dalla Sicilia dove due sorelle gemelle hanno deciso di condividere anche il giorno del matrimonio.

È la storia di Sonia e Daniela Lo Iacono, due sorelle gemelle siciliane che nei giorni scorsi hanno pronunciato il loro fatidico sì nella Cattedrale di Caltanissetta davanti a parenti e amici commossi e felici. A raccontare quei loro momenti gioiosi, che però rappresenteranno anche la loro separazione, è Teleradio Futura Nissa che ha seguito le doppie nozze che si sono svolte nel pomeriggio di lunedì scorso, 12 settembre.

Le due donne fin dalla nascita hanno sempre condiviso ogni cosa e ogni momento importante così, quando per loro è arrivato il momento di convolare a nozze, non ci hanno pesato su due volte e hanno deciso di sposarsi lo stesso giorno, nella stessa chiesa e durante la medesima cerimonia religiosa, realizzando un matrimonio condiviso.

Come racconta l'emittente siciliana, le due donne hanno sempre condiviso tutto, dallo studio, agli eventi più importanti, perfino lo stesso tatuaggio. Un rapporto così forte che le ha indotte a fissare la stessa data di nozze.

Sonia e Daniela così lunedì scorso sono giunte in chiesa con la stessa auto, uguale vestito, acconciatura e bouquet, attraversando infine anche la navata centrale della cattedrale accompagnate dal padre che le ha tenute per mano, una a destra e l'altra a sinistra all'entrata nella cattedrale. Ad attendere le due novelle spose i due rispettivi futuri mariti, Salvatore Bellomo e Angelo Parisi che hanno accettato di buon grado di condividere questo momento in maniera particolare per fare felice le due sorelle gemelle.