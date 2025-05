Garlasco, Sempio non si presenta al triplo interrogatorio e spunta un’impronta: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei nuovi sviluppi in merito al caso di Garlasco, con il triplice interrogatorio al quale Andrea Sempio non si è presentato e la notizia di una sua impronta accanto al cadavere di Chiara Poggi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione

Oggi era il giorno dell’interrogatorio simultaneo di Alberto Stasi, Andrea Sempio e Marco Poggi. Sono stati convocati in caserma tutti alla stessa ora, in modo da evitare fughe di notizie. I primi due a Pavia, l’ultimo a Venezia. Solo che Sempio, attualmente indagato per concorso in omicidio nel caso di Garlasco, ha deciso di non presentarsi. E nel frattempo il TG1, in un’esclusiva, ha raccontato che vicino al cadavere di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, sarebbe stata rinvenuta proprio un’impronta di Sempio.

Secondo quanto ci ha spiegato la sua avvocata, Sempio non si sarebbe presentato in procura a Pavia per un errore burocratico, procedurale. Cioè per un passaggio mancante nel documento con cui il pm lo invitava a presentarsi in procura per rispondere ad alcune domande. La convocazione, secondo i legali di Sempio, era nulla. In questo interrogatorio si sarebbe quasi certamente discusso della perizia disposta dalla procura. Una perizia per cui, così rivela in un’esclusiva il TG1, accanto al cadavere di Chiara Poggi sarebbe stata trovata un’impronta proprio di Sempio. Una cosa di cui si sarebbe parlato anche con Alberto Stasi.

