Frusta la figlia 15enne con un cavo, poi aggredisce la nonna che l’aveva soccorsa: arrestata 45enne Una donna di 45 anni ha aggredito la figlia 15enne picchiandola con un cavo elettrico, poi ha fatto irruzione nell’abitazione della nonna 77enne che aveva soccorso la minore. Arrestata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Ha picchiato la primogenita, appena 15enne, con un cavo elettrico e poi ha fatto irruzione a casa della nonna paterna che l'aveva soccorsa dopo i maltrattamenti. Una donna di 45 anni è finita in manette per violazione di domicilio aggravata dopo aver aggredito la 77enne che aveva ospitato i nipoti minorenni dopo le percosse.

Ad arrestare la 45enne sono stati i militari della stazione di Sant'Agata bolognese. Secondo quanto reso noto dai carabinieri di Bologna, l'anziana donna si era vista arrivare a casa i tre minori che le avevano raccontato dei maltrattamenti subiti. In particolare, la 15enne le aveva mostrato le ferite riportate dopo essere stata frustata con un cavo elettrico. Dopo aver ospitato i ragazzini, la 77enne ha chiamato le forze dell'ordine per raccontare quanto avvenuto.

I carabinieri si sono presentati quindi a casa della 45enne per chiedere spiegazione e lei, in stato di agitazione, ha cercato di minimizzare affermando di aver solo rimproverato la figlia 15enne per i lavori domestici. Dopo un malore, è stata visitata dai sanitari del 118 e i tre figli, di 15, 7 e 9 anni, sono stati affidati alla nonna paterna.

Poche ore dopo la disposizione, i carabinieri hanno ricevuto una nuova richiesta d'aiuto da parte della 77enne che ha riferito di essere stata aggredita dalla nuora che pretendeva di riportare a casa i figli. Durante l'irruzione in casa della nuora, la donna avrebbe anche picchiato il fidanzatino della figlia 15enne che si trovava con lei.

I carabinieri sono quindi intervenuti per arrestare la giovane madre. La donna è stata ora sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.