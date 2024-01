Femminicidio Matteuzzi, altri 5 hater a processo per offese sui social: “Lui vittima per un anno e mezzo” La Procura di Bologna ha citato in giudizio per il prossimo 17 ottobre due uomini e tre donne che sui social scrissero commenti ritenuti offensivi verso Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex fidanzato, il 28enne Giovanni Padovani. I cinque si vanno a unire a un altro gruppo di persone che già giovedì 25 gennaio saranno chiamate a difendersi per quanto espresso in rete sulla vittima di femminicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Altri cinque hater andranno a processo a Bologna per diffamazione aggravata con l'accusa di aver infangato la memoria di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa a calci, pugni e colpi di martello il 23 agosto 2022 dall'ex fidanzato, il 28enne Giovanni Padovani.

"Lui è stato vittima per un anno e mezzo", "Semplicemente ridicola e finta", "Per me era poco seria", "Certe donne sono buone solo a rovinare la vita", sono solo alcuni dei messaggi sessisti e irrispettosi che sono stati lasciati sui profili social della 56enne dopo la diffusione della notizia del femminicidio.

La Procura, rappresentata dal pubblico ministero Bruno Fedeli, ha citato in giudizio per il prossimo 17 ottobre due uomini e tre donne, di età compresa tra i 26 e i 66 anni, che sui social scrissero commenti ritenuti offensivi verso la vittima. Tra loro ci sarebbe anche una donna che nei mesi scorsi aveva chiesto un colloquio con l'imputato, rifiutato dallo stesso.

Come ricorda Repubblica, i cinque si vanno a unire a un altro gruppo di persone, quattro, che già a partire da giovedì prossimo saranno chiamate a difendersi in aula per quanto espresso in rete su Matteuzzi. Una di queste è Donatello Alberti, all’epoca direttore della Croce Bianca di Ferrara, che sul web scrisse: "Comunque, anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso". L'uomo venne poi sospeso dall'associazione proprio a causa delle sue parole. Gli imputati saranno difesi dagli avvocati Giovanni Pedrotti, Luca La Marca, Antonio Francesco Festa, Claudia Benvegnù e Alessandra Bonini.

Le persone che andranno a giudizio sono state denunciate dai familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. L’avvocata Rinaldi anticipa che prossimamente presenteranno altri nomi alle autorità competenti. I legali della famiglia stanno già lavorando ai commenti che altri ‘odiatori' hanno espresso su diverse piattaforme social.

Intanto, nella mattinata di lunedì 22 gennaio, qualche giorno prima dei processi contro gli ‘haters', in Corte di assise si terrà la penultima udienza del processo per omicidio contro Giovanni Padovani. Lunedì le parti civili esporranno le loro conclusioni e ci sarà l'arringa difensiva dell'avvocato Gabriele Bordoni, legale di Padovani, arrestato in flagranza di reato e reo confesso. Poi nell'udienza successiva i giudici si chiuderanno in camera di consiglio e pronunceranno la sentenza. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo e il riconoscimento di tutte le aggravanti.