Fatima, 3 anni, muore a Torino dopo un volo dal quarto piano: “Ho ancora nella testa quel tonfo” Stefania, la panettiera di via Milano che per prima ha visto la piccola Fatima caduta al suolo nel cortile di casa dopo un volo dal quarto piano, racconta i primi momenti dopo la tragedia.

A cura di Gianluca Orrù

La tragedia si è consumata poco prima delle 20 in uno stabile del centro di Torino, in via Milano, dietro il grande mercato di Porta Palazzo. Le temperature sono sotto lo zero, Stefania sta chiudendo la panetteria in cui lavora, quando sente un rumore strano, di qualcosa che è caduto.

"Stavo pulendo il negozio – racconta Stefania, la panettiera che lavora proprio sotto la casa della piccola Fatima – ero a fine turno intorno alle 19.40, ho svuotato il secchio con l'acqua sporca e sono rientrata per riempirlo di acqua pulita, quando ho sentito un tonfo, come di una cassa d'acqua che era caduta. Poco prima avevo sentito discutere, non litigare, due persone: un uomo che parlava in una lingua straniera e una donna che parlava in italiano, ma non ci avevo fatto caso perché sembrava una discussione"

"Dopo quel tonfo, che mi rimbomba ancora nella testa, sono uscita e ho visto la bambina stesa a terra. Provava a respirare, ma faceva fatica, poi ha rovesciato gli occhi. Subito dopo è arrivata la madre, che urlava ‘la mia bambina, la mia bambina' e le è venuto un attacco come d'asma. E' sceso anche un uomo, che ho pensato fosse il padre della bambina, che diceva ‘è mia figlia, è mia figlia' e provava a tirare su la donna, che stava molto male e aveva questo attacco d'asma".

"La bambina a un certo punto sembrava avesse ripreso conoscenza, ma respirava con le bollicine in bocca, un misto di sangue e saliva. Poi sono arrivati i soccorsi, le hanno messo il defibrillatore per riavviare il cuore, l'hanno caricata sull'autoambulanza e l'hanno intubata. Il dottore ha detto che era messa male"

Fatima, 3 anni, è morta dopo poco in ospedale.