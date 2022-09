Fa ubriacare una 16enne e poi la violenta nel bar del suo locale: gestore agli arresti domiciliari Una ragazzina di 16 anni ha denunciato una violenza sessuale avvenuta in provincia di Pistoia. La giovane, che si era recata in un locale con alcune amiche, sarebbe stata aggredita dal gestore dopo aver bevuto diversi shottini.

Prima di denunciare la violenza sessuale subita, una ragazzina di 16 anni ha dovuto raccogliere il coraggio per giorni. Alla fine, supportata dai genitori e dai volontari di un'associazione specializzata, ha raccontato tutto alla Polizia di Pistoia.

L'adolescente ha spiegato di essere andata con alcune amiche per trascorrere una serata in allegria. La giovane ha bevuto alcuni shottini alcolici offerti dal gestore e a un certo punto si è sentita male. La ragazzina si è quindi recata nel bagno del locale per rinfrescarsi.

Il gestore del bar ha abbandonato il bancone e l'ha seguita fino in bagno. L'uomo, approfittando dell'ubriachezza dell'adolescente, l'avrebbe poi violentata. La 16enne ha raccontato alle forze dell'ordine di non essere riuscita a difendersi in nessun modo dall'aggressione e di essere uscita dal bagno solo quando l'uomo l'ha lasciata andare.

Una volta tornata a casa dalla serata, ha taciuto su quanto avvenuto. Pochi giorni dopo però la ragazzina ha iniziato a manifestare segni di profondo malessere.

I genitori, allarmati dal suo turbamento e dal fatto che la giovane non avesse raccontato nulla neppure alle amiche di sempre, hanno provato a dialogare con lei per spingerla ad aprirsi e raccogliere le sue confidenze.

Alla fine, dopo molte insistenze, la ragazzina ha confessato tutto ai genitori che l'hanno poi spinta a denunciare alla Polizia. La 16enne si è quindi recata dagli agenti accompagnata dal papà e dalla mamma e in lacrime ha raccontato quanto avvenuto nei bagni del bar in provincia di Pistoia.

Le forze dell'ordine hanno dato il via alle indagini sul gestore del locale e alla fine ha disposto gli arresti domiciliari. L'uomo è accusato di violenza sessuale su una minorenne e di averla indotta a bere fino a ubriacarsi. Il bar è stato posto sotto sequestro in via preventiva.