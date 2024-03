Estrazioni Million Day e Million Day Extra oggi, i numeri vincenti di venerdì 22 marzo 2024 I numeri vincenti del Million Day e Million Day Extra di oggi, venerdì 22 marzo 2024, con le estrazioni delle ore 13:00 e delle ore 20:30 in diretta su Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Million Day e Million Day Extra di oggi, venerdì 22 marzo 2024 con i numeri vincenti delle ore 13:00 e delle ore 20:30 in diretta su Fanpage.it. È possibile seguire in tempo reale le due estrazioni di oggi anche sul sito ufficiale del Million Day, dove controllare le combinazioni vincenti e l'archivio delle ultime estrazioni. Si ricorda che si può giocare la schedina tutti i giorni per le estrazioni delle ore 13:00 e delle ore 20:00 e che la vincita massima è di 1 milione di euro: l'ultima vincita milionaria risale al 18 marzo 2024, la dea bendata ha premiato Alzate Brianza.

Sul sito ufficiale di Sisal i risultati di tutte le estrazioni con i numeri ritardatari e i numeri frequenti.

Disponibili a breve i numeri vincenti del Million Day e del Million Day Extra a partire dalle ore 13:00: 1-28-32-43-45; 18-35-41-49-54

Leggi anche Estrazioni Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti di martedì 19 marzo 2024

Alle ore 20:30, invece, è in programma l'estrazione serale del Million Day Extra con le ultime combinazioni vincenti della giornata.