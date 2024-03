Estrazioni Million Day e Million Day Extra oggi, i numeri vincenti di giovedì 21 marzo 2024 Million Day e Million Day Extra di oggi, giovedì 21 marzo 2024: in diretta su Fanpage.it le estrazioni dei numeri vincenti delle ore 13:00 e delle ore 20:30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

Million Day e Million Day Extra di oggi: le estrazioni di giovedì 21 marzo 2024 in diretta su Fanpage.it alle ore 13:00 e alle ore 20:30. Si può giocare tutti giorni compilando la schedina e selezionando 5 numeri compresi tra l'1 e il 55: il premio più alto in palio è di 1 milione di euro. L'ultima vincita milionaria risale a lunedì 18 marzo 2024: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale della Lotteria, dove seguire in tempo reale le estrazioni del giorno.

Sul sito ufficiale Sisal, invece, disponibili i numeri frequenti e i numeri ritardatari assoluti per il Million Day e per l'estrazione Extra del giorno, che rappresenta una seconda possibilità per i numeri giocati.

A partire dalle ore 13:00 saranno disponibili i numeri della prima estrazione del Million Day e Million Day Extra di oggi. Eccoli: 3-16-31-40-47; 8-26-45-49-50.

L'estrazione serale del Million Day e Million Day Extra è a partire dalle ore 20:30 di questa sera.