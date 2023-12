Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 5 dicembre 2023: numeri vincenti e quote Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 5 dicembre 2023: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle 20.00 su Fanpage.it con vincite e quote. 26,8 milioni di euro è il jackpot in palio questa sera al SuperEnalotto per la sestina vincente.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi in diretta dalle 20:00: le estrazioni dei numeri vincenti di martedì 5 dicembre 2023 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e segui in tempo reale i concorsi di stasera: al SuperEnalotto in palio un jackpot da 26,8 milioni di euro.

Nell'ultima estrazione al SuperEnalotto ancora nessuno riesce a centrare la sestina vincente: l'ultima vincita milionaria registrata a Rovigo risale a due settimane fa, il jackpot cresce ancora e raggiunge i 26,8 milioni di euro. In diretta dalle 20.00 i numeri sulle ruote del Lotto, poi la combinazione fortunata al SuperEnalotto con i numeri del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto.

Al termine delle operazioni di stasera, Sisal e Lottomatica comunicano vincite e quote per le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi.

SuperEnalotto oggi martedì 5 dicembre 2023, i risultati dell'ultima estrazione

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 5 dicembre 2023, mette in palio un montepremi da 26,8 milioni di euro: nell'ultimo concorso dello scorso sabato un fortunato giocatore si è aggiudicato più di 211mila euro centrando il "5", nessun "6" o "5+1". Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con i premi Winbox di oggi e i risultati dell'ultima estrazione.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di martedì 5 dicembre 2023

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale di Lottomatica.

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 5 dicembre 2023, è la prima della settimana: l'appuntamento con i numeri vincenti del Lotto dalle 20.00 di stasera in diretta sul canale Youtube "Il gioco del Lotto". Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pubblicherà a seguire vincite e quote per la verifica della schedina, con i simboli del Simbolotto di oggi. Consulta qui l'archivio delle estrazioni del Lotto con i numeri ritardatari aggiornati.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di martedì 5 dicembre 2023

Ecco vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, martedì 5 dicembre 2023, con i risultati pubblicati da Sisal sul sito ufficiale:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2: