Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, in diretta su Fanpage.it: a differenza del solito, i numeri del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto vengono estratti alle 18 di questa sera. 81,8 milioni di euro il jackpot in palio per chi centra i 6 numeri vincenti del Superenalotto, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Aggiorna questa pagina per seguire in diretta l'estrazione del Lotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi.

Estrazione Lotto oggi 24 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 56 – 17 – 30 – 3 – 15

Cagliari: 60 – 37 – 84 – 30 – 81

Firenze: 74 – 15 – 8 – 42 – 55

Genova: 84 – 26 – 4 – 59 – 25

Milano: 54 – 67 – 13 – 46 – 89

Napoli: 35 – 20 – 83 – 32 – 22

Palermo: 41 – 13 – 2 – 53 – 73

Roma: 58 – 74 – 71 – 50 – 24

Torino: 8 – 60 – 79 – 47 – 72

Venezia: 24 – 47 – 55 – 52 – 29

Nazionale: 10 – 28 – 76 – 63 – 88

L'estrazione del Lotto di giovedì 24 dicembre è l'ultima della settimana; la lotteria italiana tornerà il prossimo lunedì, saltando l'appuntamento previsto per questo sabato. A differenza del solito, l'estrazione del Lotto di oggi si è svolta in anticipo, pur se con i ritardi conseguenti alle nuove norme anticontagio. Verifica della schedina disponibile sul sito di Lottomatica.

SuperEnalotto, numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 24 dicembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 87 – 79 – 31 – 25 – 22 – 90

Numero Jolly: 38

Numero Superstar: 73

Jackpot: 81.800.000€

Ricchissimo il montepremi per l'estrazione natalizia del Superenalotto, che sale a 81,8 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Per vincere tutta la somma bisogna indovinare i 6 numeri vincenti, ma anche con il 5+1 si può incassare un jackpot interessante. Quote del SuperEnalotto e vincite su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di giovedì 24 dicembre, l'estrazione abbinata al Lotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 8 – 13 – 15 – 17 – 20 – 24 – 26 – 30 – 35 – 37 – 41 – 47 – 54 – 56 – 58 – 60 – 67 – 74 – 84

Il numero Oro è 56, il Doppio Oro è 56, 17