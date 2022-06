Elena uccisa dalla mamma a coltellate e nascosta in sacchi neri: spunta il movente della gelosia Le ultime notizie sull’omicidio della piccola Elena Del Pozzo e del movente. La bambina trovata morta a Catania è stata uccisa con un coltello da cucina dalla madre Martina Patti: lo avrebbe fatto per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex.

A cura di Susanna Picone

La piccola Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre Martina Patti con un coltello da cucina. Un omicidio che la giovane mamma avrebbe commesso per una forma di “gelosia” nei confronti del padre della bambina, Alessandro Del Pozzo, da cui era separata. La serrata attività di indagine dei militari del Nucleo Investigativo ha fatto emergere un triste quadro familiare costituito da due ex conviventi che a prescindere dalla gestione apparentemente serena della bambina avevano allacciato nuovi legami e non apparivano rispettosi l’un l’altro. Lo fa sapere la Procura di Catania.

Secondo quanto emerso, Martina Patti avrebbe quindi compiuto il drammatico delitto per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente, non tollerando che alla stessa vi si affezionasse anche la propria figlia. E dopo ore dalla denuncia del presunto rapimento della bambina la madre ha dapprima indicato ai militari il luogo presso cui rinvenire il corpicino della figlia (che è stato sotterrato in un campo vicino alla via Euclide di Mascalucia), e quindi – presso il Comando Provinciale dei Carabinieri – ha confessato il crimine.

Patti ha detto di averlo portato a termine in maniera solitaria, dopo essere andata a prendere Elena all’asilo. La piccola che ancora non aveva compiuto 5 anni è stata uccisa con un coltello da cucina e poi la madre ha usato dei sacchi neri per nascondere il corpo nella terra. Il corpicino della bambina, all’esito dell’ispezione medico legale, ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare.