Elena Del Pozzo uccisa con 11 coltellate, la morte non è stata immediata: il risultato dell’autopsia Le ultime notizie sulla morte di Elena Del Pozzo con i primi risultati dell’autopsia sul cadavere della bambina: i colpi, almeno undici, sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina.

A cura di Ida Artiaco

Elena del Pozzo è stata uccisa con almeno undici coltellate. Sono questi i primissimi risultati emersi dall'autopsia effettuata ieri all'ospedale Cannizzaro di Catania sul corpo della bambina di 5 anni, scomparsa e poi trovata cadavere nei giorni scorsi. Ad ucciderla è stata la mamma Martina Patti, 23 anni, come lei stessa ha ribadito ieri mattina davanti al Gip Daniela Monaco Crea: l'avrebbe ammazzata da sola, nello stesso campo di Mascalucia, a pochi passi dalla loro abitazione, dove è stato rinvenuto il corpo.

La piccola Elena Del Pozzo

Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d'ora che "i colpi sono stati inferti con un'arma compatibile con un coltello da cucina e che sono più di undici", ha detto il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, a proposito del caso della piccola Elena.

Un solo colpo, aggiunge il procuratore, è stato letale "perché ha reciso i vasi arteriosi dell'arteria succlavia, ma la morte non è stata immediata. Il decesso è intervenuto dopo più di un'ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13″.

Il luogo del ritrovamento del corpo di Elena

Il corpo della bambina era svestito e posti in sacchi neri poi ricoperti con del terreno. A mancare è ancora l'arma del delitto, che i carabinieri della città siciliana pensano sia un coltello da cucina.

Dopo aver compiuto l'omicidio e aver occultato il cadavere, la 24enne avrebbe preparato la messinscena per rendere verosimile la storia del rapimento. Patti, come è stato ricostruito finora, ha rotto la maniglia interna della Fiat 500 nel tentativo di far credere che tre uomini incappucciati l'avessero costretta a fermare la vettura e a consegnare la bimba.

Nell'abitacolo della macchina, però, vi sono solo le impronte della 24enne e neppure le telecamere di videosorveglianza nella zona di via Pavia hanno mai ripreso i fantomatici tre aggressori.