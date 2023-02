Drammatico incidente stradale a Lucca: Giovanni muore nello schianto, 24enne ferita gravemente I due viaggiavano su due diverse auto che, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente nel territorio del comune di Capannori. In pompieri hanno dovuto estrarre i due occupanti dagli abitacoli delle rispettive vetture.

A cura di Antonio Palma

Immagine di Archivio

Un uomo di 43 anni morto e una ragazza di 24 anni gravemente ferita, è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo le strade toscane in provincia di Lucca. I due viaggiava su due diverse auto che, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente nel territorio del comune di Capannori.

Lo schianto mortale nella tarda serata di ieri, martedì 7 febbraio, in via della Madonnina a Lunata. Erano circa le 23,30 quando le vetture delle due persone coinvolte si sono scontrate violentemente in prossimità di un distributore di benzina. Un impatto violentissimo che ha distrutto le due auto e intrappolato i due conducenti tra le lamiere.

Dopo l’allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, sul posto sono confluiti diversi mezzi sanitari del 118 e squadre di vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine. In pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due occupanti dai rispettivi abitacoli e affidarle alle cure mediche delle squadre del 118 accorse con un'automedica di Lucca, un'ambulanza di Lucca e un'ambulanza della Misericordia di Capannori.

Per il 42enne però purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. La vittima, Giovanni Valenti, residente proprio a Capannori è stato dichiarato morto sul posto. Stabilizzata invece la ragazza 24enne che è stata poi trasportata con codice di massima urgenza all’ospedale San Luca di Lucca dove si trova tuttora ricoverata con ferite molto gravi e con prognosi riservata.

Sulla dinamica del sinistro mortale indagano ora i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, i due mezzi, per motivi da accertare, si sono scontrati frontalmente mentre viaggiavano in direzioni opposte.