Sarà l'autopsia già disposta dal pm a fare luce sulla improvvisa morte di un neonato avvenuta a poche ore dalla nascita nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Il parto era avvenuto senza particolari complicazioni e sia il piccolo che la madre sembravano stare bene tanto che erano stati riportati in camera di degenza ma a meno di 24 ore dal felice evento, il bimbo è morto nello stesso ospedale per complicazioni non meglio precisate. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove mamma e figlio era ricoverati.

Una tragedia improvvisa che ha sconvolto i genitori del neonato, una coppia di genitori residenti in provincia che ora chiedono sia fatta piena luce sull'accaduto. Attraverso il proprio legale, la copia infatti ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza che quindi ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte del neonato disponendo l'esame autoptico. La famiglia chiede di chiarire eventuali responsabilità dei sanitari ma soprattutto di ricostruire i momenti che hanno preceduto la morte del bimbo.

Secondo quanto ricostruito dalla madre, una 34enne già madre di un altro bimbo, il piccolo infatti le sarebbe stato tolto senza una chiara motivazione mentre era in culla accanto al suo letto e da quel momento lei non lo ha più rivisto: solo dopo diverso tempo le è stato comunicato il decesso. La tragica notizia è stata comunicata poi al telefono al padre del bimbo e marito della donna che attendeva all'esterno dell'ospedale. I genitori del neonato, che sono difesi dall’avvocato Giorgio Pisani, chiedono di sapere precisamente cosa sia accaduto nel lasso di tempo tra la sottrazione del neonato alla madre e la comunicazione del decesso.