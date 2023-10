Dodicenne colpisce alla nuca un coetaneo con un coltello, vittima fuori pericolo grazie a un passante Nella provincia di Siracusa una lite tra due adolescenti è degenerata in un accoltellamento. A salvare la vittima accasciata a terra sanguinante è stato un passante che ha poi allertato il 118.

Nel piccolo comune di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, una lite tra due adolescenti è sfociata in un accoltellamento. I due litiganti, un undicenne e un dodicenne si trovavano nell'area di contrada Cicogna, zona periferica nota per essere piuttosto pericolosa.

L'undicenne colpito alla nuca con un coltellino estratto abilmente dal suo coetaneo, pochi secondi dopo l'aggressione si sarebbe accasciato a terra sanguinando e quindi attirando l'attenzione dei passanti: uno di questi gli si è avvicinato e gli ha prestato aiuto, poi ha allertato immediatamente gli uomini del pronto soccorso che, una volta arrivati, hanno trasferito il giovane presso la struttura sanitaria "Giuseppe di Maria" ad Avola, in provincia di Siracusa.

Sul luogo dell'aggressione sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e proseguito con gli interrogatori ai due ragazzi per capire la dinamica del litigio e ricostruire l'episodio di violenza. Ora le condizioni dell'adolescente ferito sono buone e i dottori hanno dovuto provvedere solo a qualche piccolo punto di sutura. Per il momento, quindi, non sarebbero stati riscontrati problemi gravi tali da far preoccupare i medici.

L'accoltellamento tra i due ragazzi si aggiunge alla scia di episodi di violenza che stanno avendo luogo di frequente in alcune aree periferiche della città di Siracusa: solo pochi giorni fa, nella zona di Pizzuta, due automobilisti si sono resti protagonisti di una spaventosa lite ripresa poi da un cellulare di un passante che ha condiviso la scena nelle chat e sui social. I frame del video mostravano un uomo estrarre dalla propria auto una pistola, la quale si sarebbe scoperta poi un'arma giocattolo utilizzata solo per generare spavento e minacciare la controparte.