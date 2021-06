"Denise Pipitone è viva, è madre ed ha una figlia". A parlare, nel corso di un'intervista rilasciata a Quarto Grado, è stata l'ex pm Maria Angioni, che ha confermato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 quanto già detto nei giorni scorsi a Storie Italiane, su Rai 1. "La mia idea è che Denise sia viva perché non ci sono elementi che provino che è morta. Secondo la mia idea qualcuno l'ha sistemata affinché stia bene", ha detto, aggiungendo poi: "Penso che sia sia stata collocata in qualche famiglia, ma in un contesto internazionale". Indicazioni che, ha precisato Angioni, non vogliono che rappresentare un tentativo di smuovere le indagini, "sasso gettato nello stagno, affinché le acque si muovano". L'ex pm ha quindi ricordato di aver scandagliato innumerevoli profili social di persone che potrebbero somigliare a Denise Pipitone e di aver trovato una foto di una ragazza "molto simile a lei, ma naturalmente non è detto che lo sia. Potrebbe trattarsi di una ‘gemella non gemella', ma credo di aver fatto il mio dovere di cittadina segnalando agli inquirenti quella persona".

Piera Maggio: "No allarmismi in rete"

"Quella persona" è la stessa di cui Angioni ha parlato qualche giorno fa a Storie Italiane: "Ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia. Ho mandato tutto alla Procura e all’avvocato di Piera Maggio, Frazzitta. Io ho fatto da battitore in questi mesi, ora servono i cacciatori ma senza recare danno a nessuno". Infine: "Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito. L’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare". All'ex pubblico ministero ha replicato Piera Maggio sempre in tv, ma stavolta su Chi L'Ha Visto, invitando ancora una volta alla prudenza: "Io capisco la buona fede di tutti ma invito alla cautela, alla calma, di non fare allarmismi in rete, non è bello neppure per me sentire in tv che sarei nonna, che Denise sarebbe mamma, ciò non significa che le segnalazioni non devono essere fatte, ma fare prima accertamenti prima di far finire tutto in tv, altrimenti si crea solo confusione, a chi ascolta e a noi genitori”,