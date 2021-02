Il corpo di Peter Neumair sarebbe stato trovato oggi sul lato opposto del fiume Adige rispetto a quello dove sabato scorso è stato ritrovato il corpo di Laura Perselli. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando. Il ritrovamento è avvenuto a Ora (Bolzano), a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura Perselli. L’ecoscandaglio lo ha avvistato nella zona di Laimburg, a pochi chilometri di Vadena e non lontano da dove erano stati ritrovati gli scarponi attribuiti a Peter. Le ricerche sono riprese dopo due giorni di stop dettato dal maltempo.

Il macabro ritrovamento chiuderebbe il tragico cerchio del delitto di Bolzano, che con la scoperta, sabato scorso, del cadavere di Laura Perselli, si avvicinava all'epilogo. La donna, 68 anni, è scomparsa a Bolzano insieme al compagno Peter Neumair, di 63, lo scorso 4 gennaio. A giorni è prevista l'autopsia sul corpo della 68enne in attesa che la procura affidi l'incarico. Sempre oggi alle 15 si svolgerà in tribunale a Bolzano, l’udienza al Tribunale del riesame per Benno Neumair, il figlio della coppia in carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Benno, 30 anni, insegnante di matematica si è sempre proclamato innocente. Sabato scorso ha ricevuto la notizia del ritrovamento del corpo della madre Laura, in carcere, commentandolo così: "Mia madre non c'è più".

"Quando gli ho detto del ritrovamento del cadavere di sua madre, Benno ha pianto tantissimo – ha dichiarato l'avvocato Flavio Moccia – ha solo detto "la mia mamma" e neppure ha terminato la frase che si è messo a piangere. Ha sempre sperato che i genitori fossero vivi". Secondo la ricostruzione della accusa, Benno avrebbe assassinato i genitori la notte del 4 gennaio e ne avrebbe gettato i corpi dal ponte Vadena, dove sono state trovate macchie di sangue appartenenti proprio a Peter Neumair, nell'Adige, proprio dove sono stati trovati.