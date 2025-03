video suggerito

Delitto Chiara Poggi, il fratello interrogato: “Sono amico di Andrea Sempio dalle medie, ancora lo vedo” Il fratello di Chiara Poggi, Marco, 19enne all’epoca del delitto, è stato sentito dai magistrati sul suo rapporto con Andrea Sempio, il 37enne oggi nuovamente indagato. Poggi ha raccontato di essere ancora amico di Sempio e di vederlo di tanto in tanto anche adesso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante un nuovo interrogatorio alla presenza dei magistrati, Marco Poggi ha ripercorso il suo rapporto con Andrea Sempio, l'uomo oggi nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. In carcere per il delitto vi è attualmente Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. La sua difesa ha fatto in modo di riaprire il caso, chiedendo che Sempio fosse sottoposto al test del Dna.

"Andrea l'ho conosciuto alle medie – avrebbe raccontato Poggi ai magistrati -. Eravamo in classe insieme e siamo diventati amici. Ci frequentiamo ancora oggi". I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano puntano ad approfondire l'aspetto che nel 2017 era stato sottolineato dalla Procura (e dal gip) di Pavia nell'archiviazione delle indagini sorte dopo l'istanza dei legali di Stasi. In sostanza, secondo i magistrati di allora l'eventuale Dna di Sempio sarebbe potuto arrivare alle unghie della vittima anche per "contatto con la tastiera del computer della ragazza, utilizzato dal fratello Marco e dagli amici per giocare, ma sembra ora che il computer fosse rimasto spento dal 10 agosto, 3 giorni prima del delitto.

Allora Poggi era già in Trentino con i genitori, partiti il 5 agosto, e Sempio potrebbe aver frequentato quella casa solo fino al 4, nove giorni prima della morte di Chiara. Nel 2017, Marco Poggi aveva confermato la sua amicizia con Sempio, sottolineando che nei giorni prima del delitto entrambi si erano diplomati e che il 5 agosto lui era partito con la famiglia per la montagna.

"Non ricordo se Andrea era venuto a casa mia quel periodo – affermava 8 anni fa -. È molto probabile ma non posso dirlo con certezza. Insieme giocavamo ai videogiochi al computer". Le stesse domande sarebbero state rivolte a Poggi anche mercoledì, quando i magistrati sono tornati sul rapporto tra il 37enne e Sempio. Il fratello di Chiara avrebbe confermato l'amicizia con Sempio, spiegando di fatto di aver sempre mantenuto i contatti con lui e di aver continuato a vederlo fino a oggi.