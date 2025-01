Davide, parrucchiere 30enne: “Fanno pagare le pieghe 5 euro, ma così noi lavoratori veniamo sfruttati”

A cura di Simona Berterame

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La posta dei lettori ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano il mondo del lavoro. Decidiamo di pubblicarle non per dare un'immagine romantica del sacrificio, ma per spingere a una riflessione sulle condizioni e sulla grande disparità nell'accesso a servizi essenziali. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

Pubblichiamo di seguito la lettera di Davide, un 30enne che da 12 anni lavora come parrucchiere senza essere mai riuscito ad avere un contratto dignitoso.

La lettera di Davide a Fanpage.it

Sono nato e cresciuto a Catanzaro. Ho inviato il mio curriculum un po' ovunque alla ricerca di lavoro e mi hanno risposto da Napoli. Pieno di speranze e di sogni, mi sono trasferito ma le mie aspettative sono state subito infrante. Ho lavorato 6 mesi senza contratto, successivamente sono stato assunto ma solo per un'ora e venti di lavoro. Ovviamente io ne svolgevo molte di più ma sulla busta paga c'era scritto questo.

In questi negozi spesso i titolari offrono una piega a 5 euro. Mi rivolgo alle clienti, ma non pensate a quanto vengono sfruttati i lavoratori per poter avere un prezzo così basso?

In un altro salone mi hanno chiesto se volevo trasferirmi a Firenze per lavorare e ho accettato. Sarei andato ovunque pur di avere una paga dignitosa, invece anche stavolta ho trovato la stessa situazione. Nessun contratto e per 22 giorni di lavoro (14 ore al giorno) sono stato pagato 600 euro in contanti.

A quel punto mi sono lamentato e sono stato invitato a lasciare il negozio di Firenze. Ho dovuto spedire tutte le mie cose che avevo portato a Firenze nella mia città da solo.

Dicono che i giovani non vogliono lavorare ma non è così. Il sistema italiano non ci permette di vivere in maniera dignitosa. In 12 anni di lavoro ho avuto un contratto (sempre precario e sottopagato) solo per 3 anni. Sono dovuto tornare nella mia città natale, a casa dei miei genitori.

Ho 30 anni e vorrei una casa tutta mia, una stabilità economica. Sono stufo di lavorare in nero e di sentirmi dire "Tanto tu vivi con i tuoi genitori". Io vorrei andarmene ma come faccio? Nessuno ti affitta casa senza delle garanzie e con queste paghe da fame non riuscirei neanche a pagarlo un affitto.

1 CONDIVISIONI condividi chiudi