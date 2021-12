Daniele Giovanardi non vaccinato e sospeso dai medici: “Se non è morto Berlusconi perché avere paura” “Io sono stato esentato dal vaccino ma son stato comunque sospeso” ha sostenuto il gemello dell’ex senatore, aggiungendo: “Ritengo di avere il diritto a non essere vaccinato”

A cura di Antonio Palma

"Io non ho paura di morire di Covid, se sono sopravvissuti al virus Silvio Berlusconi e Boris Johnson perché io dovrei avere paura?” così l’ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena, Daniele Giovanardi, ha continuato a difendere la sua scelta di non sottoporsi a vaccino anti covid anche di fronte all’obbligo imposto ai medici come lui. Per la sua scelta, già espressa da tempo con dichiarazioni pubbliche, il gemello dell'ex senatore Carlo è stato ora sospeso formalmente dall'Ordine dei Medici decretando per lui lo stop all'attività che il medico continuava ad esercitare in forma privata dopo l’addio all’ospedale per raggiunti limiti di età. “Io sono stato esentato dal vaccino ma son stato comunque sospeso” ha sostenuto il diretto interessato sostenendo di aver presentato tutti i documenti comprovanti la sua cagionevole salute fisica che gli renderebbero impossibile adempiere all'obbligo vaccinale.

In una intervista a La pressa, Daniele Giovanardi ha rivelato di aver ricevuto la lettera dall'Ordine dei medici di Modena con la quale il presidente Carlo Curatola lo “sospende dall'esercizio della professione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale”. Una missiva che a suo dire sarebbe arrivata senza che nessuno dei colleghi medici abbia provveduto a verificare la correttezza della procedura per l’esenzione stessa. “A settembre ho avuto una esenzione per patologia documentata da una collega siciliana, l’ho comunicato all’Ufficio di igiene e poi al mio medico di famiglia ma no ho ottenuto risposta. Io ho telefonato più volte e dopo 3 raccomandate e 3 invii di Posta elettronica certificata, non ho avuto nessun riscontro. Mi avrebbero dovuto almeno prima visitare invece mi hanno sospeso” ha raccontato Giovanardi.

L’ex primario è stato vittima qualche anno fa di una trombo-flebite, che lui ritiene incompatibile con la vaccinazione. Io ho certificati medici che testimoniano la mia grave patologia. Peccato solo per i miei pazienti che vaccinavo a domicilio, circa una cinquantina, che visitavo a casa. Adesso non potrò più farlo". “Io credo che bisognerebbe vaccinare anziani e fragili e lasciar correre il virus tra i giovani, che in questo modo acquisiscono l'immunità” ha aggiunto, concludendo. “Ritengo di avere il diritto a non essere vaccinato, preferisco correre il rischio di contrarre il virus piuttosto che farmi la puntura".