Daniela Ruggi scomparsa, parla la madre: “Dicono che l’abbiamo abbandonata ma non è vero” La mamma di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa da ormai 3 mesi a Montefiorino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mattino Cinque. Ai microfoni del programma Tv, ha affermato che Ruggi non sarebbe mai stata abbandonata dalla famiglia. “Dicono che la facevamo vivere in condizioni precarie ma non è vero, è lei che voleva vivere così” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Continuano le indagini per ricostruire cosa sia accaduto a Daniela Ruggi, la 31enne di Montefiorino scomparsa nel nulla il 18 settembre scorso dopo un breve ricovero in ospedale. La giovane ha lasciato senza preavviso l'abitazione fatiscente di Vitriola nella quale viveva: in casa non c'era acqua corrente ed energia elettrica. Una situazione che l'amministrazione comunale di Montefiorino seguiva con attenzione, tanto da permettere a Ruggi di allacciare l'energie elettrica nonostante le difficoltà nei pagamenti.

La donna, secondo quanto ha raccontato anche il sindaco del paese che per primo ha sporto denuncia di scomparsa, soffriva di alcuni problemi psichici e aveva sempre rifiutato l'aiuto delle autorità e degli assistenti sociali. Durante una puntata di Mattino Cinque, la mamma di Daniela Ruggi ha respinto alcune accuse nei suoi confronti e nei confronti dei due figli. "Dicono che l'avevamo abbandonata, ma questo è falso – ha sottolineato dando le spalle alle telecamere della trasmissione Tv Mediaset -. Daniela è sempre stata legata a Vitriola ed è rimasta a vivere lì quando noi siamo andati via".

"Daniela non ha problemi mentali, come dicono tutti – continua -. È falso. Hanno detto che è stata costretta a vivere in condizioni precarie senza luce e acqua, ma questo non è vero: è lei che vuole vivere così". La madre ha inoltre affermato che difficilmente la 31enne accettava aiuto economico o materiale. "Abbiamo sempre continuato ad offrirglielo, ma non voleva interferenze da parte mia e di sua sorella. Daniela è uno spirito libero. Dicono che lei non avesse un buon rapporto con la sorella, con il fratello o con me ma questo non è vero".

Le dichiarazioni della mamma di Ruggi arrivano dopo che le autorità hanno trovato nella casa di Vitriola dove la giovane viveva i suoi documenti e del denaro. Naufraga così l'ipotesi di un allontanamento volontario mentre gli inquirenti continuano a seguire la pista del sequestro di persona. Nel corso delle indagini sarebbe inoltre emersa una denuncia di Daniela nei confronti del fratello, accusato di averla aggredita. L'uomo, secondo quanto lei raccontava, sarebbe entrato in casa sua con la forza. Più di una volta, hanno invece riferito testimoni, l'uomo avrebbe costretto Ruggi a salire nella sua auto con la forza.