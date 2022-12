“Cresco da sola due figli e guadagno 650 euro al mese: senza reddito di cittadinanza come farò?” Riceviamo e pubblichiamo una lettera arrivata in redazione da parte di una nostra lettrice che spiega l’importante del reddito di cittadinanza per chi come lei, madre di due figli che cresce da sola, non guadagna abbastanza: “Se provassero a indossare i panni di chi cerca di andare avanti come me – scrive – lo toglierebbero il reddito?”.

Sono tante le storie che Fanpage.it riceve dai suoi lettori che scelgono di condividere le proprie storie. Le segnalazioni riguardano principalmente il mondo del lavoro e le difficoltà che incontrano i tanti cittadini chi non riescono a trovare un lavoro stabile o semplicemente fanno fatica ad affrontare le spese di vita quotidiana a causa di stipendi bassi e di un'inflazione sempre più alta. Lo sa bene la protagonista di questa lettera, una donna, madre di due due bambini che cresce da sola, e che ha sempre lavorato in agricoltura: un lavoro usurante che non potrà svolgere ancora per molto tempo, a causa di problemi fisici, e che comunque non le permette di guadagnare abbastanza da poter mantenere la propria famiglia.

Da qui l'importanza del reddito di cittadinanza come sostegno a chi, pur avendo un lavoro, ha bisogno di un ulteriore supporto economico. In questi mesi lo ha percepito ed è riuscita ad andare avanti, ora però le cose cambieranno e lei, come tanti altri, si troveranno in difficoltà: “Ho deciso di fare domanda circa un anno fa per il reddito di cittadinanza, ed è stato importante perché mi ha aiutata ad andare avanti per un periodo – scrive la donna – i bambini crescono e con loro le spese… ma il reddito poi lo toglieranno, chissà cosa farebbero se provassero a indossare i panni di chi cerca di andare avanti come me… lo toglierebbero il reddito?”

La lettera a Fanpage.it

“Quando toglieranno il reddito di cittadinanza dovranno pensare che ci sono persone nella mia situazione. Sono una mamma ho 36 anni, ho due figli Emy, di 7 anni, e Gabry di 10, che cresco da sola. Ho sempre lavorato, poi sono arrivati i miei bambini e ho continuato a lavorare, principalmente in agricoltura con paghe di 4/5 euro all'ora, fino a quando la mia schiena ha ceduto. Ho deciso di fare domanda circa un anno fa per il reddito di cittadinanza, ed è stato importante perché mi ha aiutata ad andare avanti per un periodo, considerando che capita che a mesi non erano neanche abbastanza e si doveva rinunciare a qualcosa per me e talvolta per i bambini.

Ho trovato lavoro ora, sempre in agricoltura, è lontano da casa vado in bicicletta sotto la pioggia, se c'e tanto freddo e vento non importa vado a lavoro perché io di lavorare ho voglia e non trovo scuse, non sono una fannullona come viene etichettato chi come me prendeva il reddito. Sono stata assunta regolarmente per 650 euro al mese ma la schiena non credo che riuscirà a reggere ancora per molto tempo, intanto i bambini crescono e con loro le spese… ma il reddito poi lo toglieranno, e a dire del Caf devo tenere duro perché altro lavoro non se ne trova e se lasciassi il mio attuale rimarrei senza sostegno e senza lavoro. Chissà cosa farebbero se provassero a indossare i panni di chi cerca di andare avanti come me… lo toglierebbero il reddito?”

