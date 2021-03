Tutta Italia è ormai alle prese con la terza ondata di contagi: secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, infatti, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 19.749 su un totale di 345.336 test effettuati, tra antigenici e molecolari. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi accertati sono 3.101.093 mentre i morti hanno superato ieri la sogli dei 100mila ed oggi, con un incremento di 376 unità, hanno toccato quota 100.479. Secondo gli ultimi rilevamenti la Regione che ha fatto registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è stata la Lombardia seguita da Campania, Emilia Romagna e Piemonte. Se lo scorso anno i contagi – dopo l'inizio del lockdown – si erano concentrati prevalentemente in provincia di Bergamo e Milano oggi la situazione appare completamente diversa e i casi sono in aumento in tutta Italia. Ecco, quindi, qual è la situazione regine per regione e provincia per provincia.

Lombardia

Nella giornata di oggi è stato registrato un incremento di 4.084 casi su base regionale. In termini assoluti è la provincia di Milano quella con più contagi, ma in termini di aumento percentuale la peggiore è quella di Brescia con +729 nuovi casi (+0,97%) seguita da Varese (+0,86%) e Mantova (0,79%).

Veneto

Il Veneto nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 1.608 nuovi casi: con 81 nuovi casi Rovigo è la provincia con l'incremento più alto in rapporto al totale dei positivi (+0,73) seguita da Padova.

Campania

Sono stati 2.709, lo 0,94% dei 289.574casi totali, i nuovi contagiati in Campania. Il dato percentuale più alto in rapporto al totale dei positivi è quello della provincia di Avellino (+1,33%) seguita da Benevento (+1,20%).

Emilia Romagna

La situazione in Emilia Romagna è tra le più difficili, con le terapie intensive al collasso e un preoccupante aumento dei casi soprattutto in provincia di Bologna: l'incremento è stato di 923 positivi, l'1,36% del totale dei contagiati da inizio pandemia (68.821). Più staccata la vicina provincia di Modena con +409 casi (+0,84%).

Piemonte

Con 2.018 nuovi casi su un totale di 262.453 in Piemonte il 6% della popolazione è stata infettata dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore tuttavia l'incremento più alto è stato quello della provincia di Cuneo (+1,19%) seguita da Novara e Torino.

Lazio

Benché in termini assoluti sia la provincia di Roma quella più colpita dall'epidemia con 175.408 casi da inizio emergenza, nelle ultime 24 ore l'incremento più preoccupante è stato quello di Latina: i nuovi casi infatti sono stati 367, l'1,52& del totale.

Toscana

In Toscana l'aumento nelle ultime 24 ore è stato di 1.001 casi, lo 0,6% dei 166.452 da inizio emergenza. La provincia di Siena è stata quella che ha fatto registrare la crescita più alta in termini percentuali, +90 (+1,01%). Firenze, con +213 casi, si attesta su un +0,47%.

Sicilia

La Sicilia, con 595 nuovi casi, è tra le regioni che stanno reggendo meglio l'urto con la terza ondata. La provincia che ha fatto registrare l'aumento maggiore è stata quella di Palermo (95, +0,65%). Alle sue spalle Agrigento e Siracusa.

Puglia

In Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.286 nuovi casi, lo 0,82% dei 157.337 diagnosticati in totale. Preoccupano le province di Taranto e Lecce con – rispettivamente – un +1,11 e 1,10%. Seguono poi Brindisi e Bari.

Trentino Alto Adige

In tutta la regione i casi di oggi sono stati 391, dei quali 213 nella provincia autonoma di Trento e 178 a Bolzano.

Friuli Venezia Giulia

Con 401 casi la provincia di Udine è quella che ha fatto registrare l'incremento maggiore, pari all'1,05% rispetto a un totale di 38.426 da inizo pandemia.

Liguria

La Liguria nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 248 nuovi casi, lo 0,31% degli 80.863 totali. In termini percentuali l'aumento più alto è stato quello della provincia di Imperia, +61 casi (+0,58%).

Marche

La provincia di Macerata, con 115 nuovi casi su 15.201 in totale, è quella in cui il virus è circolato di più in termini percentuali (0,76%). Alle sue spalle Ascoli Piceno, Ancona, Pesaro e Fermo.

Abruzzo

In Abruzzo continuano a preoccupare soprattutto le province di Pescara e Chieti, che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare un aumento rispettivamente dello 0,49 e 0,56 per cento dei casi.

Umbria

In Umbria l'aumento su base regionale è stato di 232 casi, lo 0,50%. A Perugia l'incremento è stato dello 0,52% rispetto al dato di ieri. L'intera regione è da settimane alle prese con la diffusione delle varianti.

Sardegna

Unica regione bianca d'Italia, anche la Sardegna sta vedendo un preoccupante aumento dei contagi: su 146 casi totali, 102 sono stati diagnosticati in provincia di Cagliari (+1,01%).

Calabria

In Calabria nell'ultimo bollettino sono stati rilevati 149 nuovi casi. Seppur contenuto l'aumento maggiore è stato quello della provincia di Reggio, +55 (+0,36%).

Basilicata

Con un +1,01% la Basilicata ha fatto registrare 182 nuovi casi su un totale di 16.799 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sia la provincia di Potenza che quella di Matera vedono incrementi superiori all'1 per cento, quindi da tenere attentamente sotto osservazione.

Molise

Con 21 nuovi casi in provincia di Campobasso e 3 in quella di Isernia i contagi del Molise apparentemente non destano particolare preoccupazione. In realtà, però, si tratta di una delle regioni italiane maggiormente in difficoltà a causa della carenza di posti letto in ospedale.

Val D'Aosta

In Val d'Aosta su 8.159 casi in totale dall'inizio della pandemia 8 sono stati diagnosticati oggi. Nella regione ha contratto il Covid il 6,525% della popolazione.