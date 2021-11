Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 01 novembre: 2.818 contagi su 146.725 tamponi e 20 morti Sono 2.818 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I morti, invece, sono stati 20. Sono i dati del bollettino di oggi lunedì 1 novembre. Nell’ultima giornata effettuati 146.725 tamponi, con il tasso di positività che si attesta all’1,9%. La regione con più casi giornalieri è l’Emilia Romagna.

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.818 i contagi per Covid-19 registrati in Italia. I morti dell'ultima giornata sono stati 20. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno di lunedì 1 novembre appena diffuso dal ministero della Salute. Si tratta di dati in calo rispetto a ieri, quando sono stati registrati 4.526 novi casi e 26 decessi. I tamponi effettuati oggi tra test molecolari e antigenici sono stati 146.725. Il tasso di positività si attesta al 1,9% (+0,6%). La regione che ha più casi attualmente è l'Emilia Romagna

I nuovi casi Regione per Regione

Sono stati oggi 2.818 i nuovi contagi registrati in Italia. I tamponi effettuati nella giornata odierna sono stati 146.725 e i dati riguardanti l'incremento dei casi è così suddiviso Regione per Regione:

Lombardia: +186

Veneto: + 362

Campania +354

Emilia Romagna: + 407

Lazio: + 445

Piemonte: + 88

Sicilia:+ 295

Toscana: +204

Puglia: +95

Friuli-Venezia Giulia: +72

Marche: +45

Liguria: + 65

Calabria: +56

Abruzzo: + 33

P.A Bolzano: +51

Sardegna: +21

Umbria: + 13

P.A Trento: +18

Basilicata: +7

Molise: + 1

Valle d'Aosta: +0

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in totale 146.725 tamponi a fronte dei 350.179 test analizzati ieri. Il tasso di positività si attesta all'1,9% contro la percentuale registrata ieri dell'1,3%

Ricoveri e terapia intensive

I ricoveri in area medica e in terapia intensiva sono in aumento nella giornata odierna. In area medica sono stati registrati + 109 ingressi nelle ultime 24 ore, mentre in terapia intensiva i pazienti di oggi sono +22 rispetto a ieri. Una situazione, quella degli ospedali, comunque sotto la soglia d'allarme.

I dati sulla campagna vaccinale in Italia

Sono 89.851.272 le dosi di vaccino anti Covid somministrate finora in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della salute nella giornata di oggi 1 novembre 2021. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose sono 25.638 che porta il totale a 41.640.856. Le persone che invece hanno ricevuto la prima dose sono 8.830 per un totale di 46.630.490.