Covid, discesa dei contagi quasi ovunque in Italia: i dati del report Gimbe La conferma del calo della curva epidemica nel nostro Paese arriva dai dati del consueto monitoraggio Gimbe relativo alla settimana dal 19 al 25 ottobre 2022: calano nuovi contagi, ricoveri e attualmente positivi.

A cura di Antonio Palma

Per la seconda settimana consecutiva netto calo dei nuovi contagi covid in Italia a cui si associano un calo dei ricoveri e dei casi attualmente positivi. La conferma del calo della curva epidemica nel nostro Paese arriva dai dati del consueto monitoraggio Gimbe relativo alla settimana dal 19 al 25 ottobre 2022.

Nel dettaglio, negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono passati da 236.023 a 275.628, con una diminuzione del 14,4% e una media mobile a 7 giorni di quasi 34 mila casi al giorno, gli attualmente positivi sono scesi dell’8%, mentre i ricoveri in terapia intensiva con calati dell’8,7%. Lieve aumento dei decessi con una media di 80 morti covid al giorno mentre sono sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi.

Il calo dei nuovi contagi covid è ormai generalizzato e riguarda quasi tutta l’Italia. L’unica regione a far segnare il segno più infatti è la Sicilia dove nell’ultima settimana si registra un aumento del 3,3%. Il calo va da un massimo del 34,5% della Provincia Autonoma di Bolzano al -3,8% del Lazio. A livello provinciale, in 99 Province si registra una diminuzione dei nuovi casi (dal -0,6% di Palermo al -37,2% di Biella), mentre in 8 Province si rileva un aumento dei casi: dal +1,2% di Cagliari al +38,7% di Trapani. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 27 Province.

“Sul fronte degli ospedali tornano a scendere le terapie intensive (-8,7%) dopo tre settimane consecutive di aumento, mentre si stabilizzano i ricoveri in area medica (+1,6%)” afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE, aggiungendo: “Tornano a scendere anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 29 ingressi/die rispetto ai 34 della settimana precedente”

In termini assoluti, i posti letto COVID occupati in area critica, sono scesi a 232 il 25 ottobre. In area medica, dopo aver raggiunto il minimo il 24 settembre, hanno raggiunto quota 7.106 il 25 ottobre. Al 25 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è dell’11,2% in area medica (dal 5,1% del Molise al 35,8% di Umbria e Valle D’Aosta) e del 2,5% in area critica (dallo 0% di Molise e Valle D’Aosta al 5% dell’Abruzzo).