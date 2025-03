Così derubano turisti a Firenze: pickpocket incastrati da video e arrestati dai carabinieri in borghese Tre borseggiatori sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza di reato a Firenze mentre derubavano turisti che passeggiavano in strada nel centro del capoluogo toscano. Incastrati dalle telecamere di sorveglianza piazzate in zona insieme a pattuglie dei militari dell’arma in borghese. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri di Firenze mentre derubavano turisti che passeggiavano in strada nel centro del capoluogo toscano. A incastrare i cosiddetti “pickpocket” i video delle telecamere di sorveglianza piazzati in zona, insieme a pattuglie dei militari dell’arma in borghese, proprio per il contrasto ai reati predatori ai danni dei turisti. Si tratta di due uomini e una donna che agivano insieme prendendo di mira i passanti e alleggerendoli di portafogli e altri oggetti di valore prelevati direttamente dagli zaini.

L’arresto domenica scorsa in via dei Calzaiuoli mentre i tre circondavano e aprivano con destrezza lo zaino di una malcapitata turista di passaggio. I tre, una 57enne ungherese, un 31 enne rumeno e un 71enne italiano, erano stati notati dai carabinieri in borghese mentre si avvicinavano repentinamente ad una turista faentina circondandola in pochi secondi. Come si vede anche dai video della zona, i tre hanno distratto la vittima e aperto furtivamente lo zaino che la turista portava sulle spalle, sfilandole poi il portafoglio e cercando di dileguarsi repentinamente.

Una fuga non riuscita perché i tre, tutti già noti alle Forze di Polizia, sono stati subito intercettati durante l’immediato intervento dei carabinieri che erano in servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio. La pattuglia in pochi attimi è riuscita recuperare e restituire la refurtiva alla vittima e a bloccare gli indagati.

Leggi anche La moglie gli fa un video mentre la picchia e lo fa vedere ai carabinieri: arrestato a Ravenna

Processati con rito direttissimo celebrato durante la mattinata di ieri, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per due degli arrestati e la custodia cautelare in carcere per il terzo.