Cosa sta succedendo con le nuove indagini sul delitto di Garlasco e come siamo arrivati fino a qui: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei nuovi sviluppi nel caso Garlasco, dopo le perquisizioni scattate stamattina alla ricerca della possibile arma del delitto con cui venne uccisa Chiara Poggi nel 2007. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Girardi

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Questa mattina, all’alba, sono scattate delle perquisizioni a casa di Andrea Sempio, di nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e nella casa dei suoi genitori oltre che di alcuni amici di Marco Poggi, il fratello della vittima. Sarebbero stati già sequestrati telefoni e computer, ma non solo. Gli inquirenti si sono anche messi alla ricerca della possibile arma del delitto, in un canale a Tromello, un piccolo paesino del Pavese non troppo distante da Garlasco. È tutto partito da una nuova testimonianza, che riguarderebbe un attizzatoio da camino di casa Poggi, che, appunto, sarebbe stato gettato in un canale.

L’attizzatoio in questione, però, secondo la famiglia Poggi non sarebbe mai scomparso. A differenza di un martello. Quella dell’arma del delitto continua ad essere una questione contorta, che in tutti questi anni ha visto ipotesi su ipotesi e ben poche certezze. Nell'ultima puntata del nostro podcast abbiamo ripercorso tutte le principali tappe nel caso di Garlasco – per cui nel 2016 è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi –

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.