in foto: Coronavirus in Italia: il bollettino di oggi.

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha reso noti i numeri di oggi, venerdì 13 marzo, dell'emergenza Coronavirus in Italia nel corso del consueto punto stampa delle 18. Secondo l'ultimo bollettino aggiornato, sono saliti a 17660 i casi positivi nel nostro Paese (+ 2116 rispetto a ieri). Di questi, 1439 sono i guariti (+181 rispetto a ieri) e 1266 i deceduti (+250 in un solo giorno), il cui bilancio dunque continua a crescere. I contagiati attuali invece sono 14955 di cui 6201 in isolamento domiciliare e 7.426 ricoverati con sintomi. Di questi ultimi 1328 sono in terapia intensiva con un più 10% rispetto a ieri (+175 casi rispetto a ieri).

Come ha spiegato Silvio Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità, la media dell'età dei decessi è di oltre 80 anni (80.3 ) e in prevalenza si tratta di maschi visto che le donne rappresentano solo il 25%. "Le fasce di età più colpite sono quelle a partire dai 70 anni con picco di casi sugli 80 ani" ha aggiunto Brusaferro in conferenza stampa. Anche la letalità, cioè il rapporto tra decessi e ammalati di coronavirus, risulta più elevata in persone con oltre 80 anni di età, ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità. Tra i decessi la maggioranza è portatrice di altre patologie. Solo in due casi non sono stati riscontrati altre patologie. Anche le due persone di 39 anni decedute per coronavirus avevano patologie pregresse come diabete e obesità.

Brusaferro ha annunciato anche che l'Aifa sta elaborando l'avvio di sperimentazione di farmaci usati in questi giorni sui pazienti colpiti da coronavirus. "In queste ore Aifa ha riunito il suo comitato tecnico-scientifico e credo stia elaborando la possibilità per sperimentare farmaci" ha spiegato il presidente Iss in conferenza stampa, aggiungendo: "Prima di definire dei farmaci per il Covid-291 serve una sperimentazione".

in foto: Numeri di contagi totali per coronavirus in Italia

Ecco, di seguito, l'elenco completo del numero dei malati Covid-19 regione per regione:

Situazione contagi al 13 marzo