Spesa, farmaci a casa e un supporto psicologico per affrontare al meglio l'emergenza. "Questo è il tempo della responsabilità ma anche della solidarietà": così inizia il comunicato con cui la Croce rossa italiana, in collaborazione con Federfarma, annuncia che il servizio di consegna a domicilio (completamente gratuito) sarà intensificato. A chi è rivolto questo servizio? In particolare a persone che hanno superato i 65 anni di età, a chi non è in condizioni di autosufficienza, a soggetti con febbre (superiore a 37,5°), infezioni respiratorie, in quarantena oppure positivi al coronavirus. Il servizio della Croce Rossa italiana è operativo su tutto il territorio nazionale: per attivarlo basta chiamare il numero verde 800 06 55 10, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Saranno poi gli operatori a contattare il comitato della Croce rossa più vicino territorialmente.

Coronavirus, volontari Croce Rossa portano farmaci a domicilio

Il servizio sarà effettuato da volontari della Croce rossa riconoscibili dalle uniformi. Saranno loro a ritirare la ricetta presso lo studio medico o ad acquisire il numero NRE e il codice del destinatario del farmaco, e poi ad andare in farmacia a ritirarlo. Una volta consegnato, l'utente provvede a pagare il farmaco direttamente all'operatore che ha anticipato i soldi. Si può richiedere ance lo scontrino fiscale ‘parlante' da utilizzare per le detrazioni fiscali: basta dare al volontario della Croce rossa la tessera sanitaria o il codice fiscale.

Spesa a domicilio e supporto psicologico

Oltre ai farmaci, i volontari della Croce rossa italiana possono anche portare la spesa alle persone anziane sole, immunodepresse, e a chi non può uscire di casa. Come nel caso dei farmaci a domicilio, anche qui la procedura per l'attivazione del servizio è la stessa: basta chiamare il numero verde 800 06 55 10. Agli operatori è ovviamente possibile chiedere consigli sui comportamenti corretti da seguire in questo periodo per evitare il contagio, soprattutto se si è stati a stretto contatto con persone positive al coronavirus. La Croce rossa fornisce anche un supporto psicologico per le persone che hanno bisogno di sostegno in queste settimane, per molti difficili da affrontare.