In Italia ci sono 223.096 casi positivi al nuovo Coronavirus (+992 rispetto a ieri), di cui 115.288 guariti (+2747) e 31.368 decessi (+262). Sono questi i numero del bollettino di oggi, giovedì 14 maggio, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese reso noto dalla Protezione civile. Dei contagiati attuali, 64.132 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 11.453 sono ospedalizzati e 855 (-38 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.807.504 tamponi, di cui 71876 nelle ultime 24 ore.

In totale i casi in Italia sono 223.096 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile:

Di seguito i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: 83.820

Piemonte: 29.209

Emilia Romagna: 27.056

Veneto: 18.845

Toscana: 9.859

Liguria: 8.995

Lazio: 7.291

Marche: 6.603

Campania: 4.639

Trento: 4.315

Puglia: 4.357

Sicilia: 3.366

Friuli VG: 3.161

Abruzzo: 3.136

Bolzano: 2.578

Umbria: 1.420

Sardegna: 1.345

Valle D'Aosta: 1.166

Calabria: 1.143

Molise: 403

Basilicata: 389