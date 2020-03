Coronavirus, aeroporto di Milano Linate verso la chiusura. Su Malpensa ipotesi apertura T2 e Cargo

Effetto coronavirus sugli aeroporti milanesi. Dopo le ultime disposizioni del governo si va verso una chiusura dell’aeroporto di Linate. Secondo fonti qualificate sentite da Fanpage.it, le autorità aeroportuali attendono un decreto del ministero dei traporti che riguarda lo scalo milanese e altri sul territorio nazionale tra cui anche Bergamo Orio al Serio, che potrebbe restare aperto solo per voli sanitari e di emergenza. Tra le ipotesi anche la chiusura del Terminal 1 di Malpensa, con l’attività ridotta al T2 e all’area Cargo, ma in questo senso non sono ancora state prese decisioni.