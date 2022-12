“Ciao Italia, come stai? Io non troppo bene. Ho 31 anni e mi sento scaduta”: la lettera di Sara

Immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Sara, una giovane donna che – come stanno facendo tanti altri nostri lettori ormai da mesi – ci racconta le sue difficoltà nel trovare lavoro. Ha solo 31 anni ma, scrive, "mi sento vecchia, senza forze e senza speranza".

"Mi dispiace, ma dato che non sei più in età da apprendistato, mi costi troppo e nonostante abbia bisogno, non posso sostenere le spese", la risposta che Sara spesso si è sentita dire sul lavoro. Per questo, in coda alla sua lettera, firma usando l'espressione "data di scadenza". "Sara: Data di confezionamento 1991- Data di scadenza 2021".

La lettera di Sara a Fanpage.it

Ciao Italia? Come stai?

Io non troppo bene.

Ho 31 anni e mi sento vecchia, senza forze e senza speranze.

Per lavorare sono già scaduta perché, o entro il 30esimo anno di vita ti sei riuscito a costruire un "mestiere" e quindi essere abbastanza competente da valere i "costi" della tua assunzione, o sei da buttare, vali poco…neanche 7 euro l'ora e devi accontentarti di qualsiasi cosa passi il convento, anche se questo comporta finirci in pari.

Io non ho studiato all'università, e ho fatto i figli presto…e meno male… perché se fossi arrivata ai 30 anni con questa realtà lavorativa, non ne avrei fatti.

Sopravvivo rincorrendo lavori poco pagati che mi permettono a malapena di organizzarmi per dare ai miei figli il minimo indispensabile, non so se riuscirò a pagare tutti i miei arretrati.

E mi ritengo comunque fortunata perché ho ereditato la casa dove vivo, se avessi dovuto pagare un affitto, sarei già per strada…

E nonostante la precarietà, alcuni di questi lavori mi hanno appassionato e li ho fatti volentieri, orgogliosa una volta arrivata a fine giornata.

Ora, alla ricerca del nuovo impiego (perché nella mia zona ci sono tanti impieghi, ma stagionali), la risposta del datore di lavoro dopo la consultazione con un consulente è spesso la stessa:

"Mi dispiace, ma dato che non sei più in età da apprendistato, mi costi troppo e nonostante abbia bisogno, non posso sostenere le spese".

Non pensavo di essere vecchia a 30 anni

Quindi sì Italia, non sto troppo bene…qui mi sento scaduta.

Sara

Data di confezionamento 1991- Data di scadenza 2021

