Chef denunciava di essere sottopagato, il capo mostra le buste paga: “Altro che 200 euro al mese” Dopo che un suo dipendente aveva denunciato di essere stato pagato 200 euro al mese, il titolare di un famoso ristorante di Cornedo Vicentino ha sporto denuncia contro il ragazzo e mostrato le sue buste paga: “Compensi tutti superiori ai mille euro”.

A cura di Ida Artiaco

Yuri Zaupa, foto da Facebook

Aveva denunciato di essere stato pagato 100 o massimo 200 euro al mese per lavorare 80 ore a settimana in un famoso ristorante di Cornedo Vicentino, finendo su tutti i giornali.

Ma ora è il titolare del ristorante a rispondere allo chef 23enne Yuri Zaupa, contro il quale ha fatto anche sapere di aver sporto denuncia, attraverso il suo legale, Stefano Grolla, sostenendo di aver avviato "una attività, che gli è costata un grosso investimento di denaro e lavoro" e di aver "sempre adempiuto correttamente ai propri oneri giuslavoristi".

Il titolare Federico Vencato ha anche pubblicato le buste paga dello chef, per dimostrare che il ragazzo aveva detto il falso.

Ai Carabinieri di Valdagno il ristoratore ha infatti prodotto le carte "che attestano come Zaupa – secondo il suo legale – abbia ricevuto correttamente ogni mensilità, con compensi tutti superiori ai mille euro, in ottemperanza di quanto previsto dal suo regolare contratto di lavoro".

Grolla nega che l'ex chef abbia "fatto 80 ore di lavoro a settimana e il contratto non prevedeva un ammontare di 16 ore bensì di 24". Si tratta, per il legale, "di dati documentali e non interpretabili".

Tutto era cominciato alla fine di agosto quando lo chef aveva denunciato con un post su Facebook le condizioni di lavoro a cui era costretto: "Per primi quattro mesi decido di accettare un contratto ridicolo: 16 ore part-time, nonostante il mio monte ore settimanale si aggirasse intorno alle 80″.

Da gennaio a giugno 2022, Zaupa aveva detto di essere stato pagato 100-200 euro al mese. "Stringo i denti e mi faccio prendere dalla novità: il posto mi piace e acconsento alle condizioni del titolare".