Avevano tentato di introdursi nel reparto Covid-19 dell'Ospedale Garibaldi Centro per raggiungere un parente ricoverato, ma un medico aveva tagliato loro la strada e li aveva invitati ad allontanarsi. Due fratelli però non solo non si sono allontanati, ma dopo essersi introdotti nel reparto hanno aggredito il dottore con schiaffi e calci. Questa storia arriva da Catania, dove un medico ha riportato diverse ferite in seguito al pestaggio subito in corsia. Il professionista è riuscito a divincolarsi grazie all'intervento degli altri colleghi che fortunatamente hanno potuto assisterlo nell'immediato, mentre i due aggressori sono scappati facendo inizialmente perdere ogni loro traccia. Il medico pestato ha subito sporto denuncia alle autorità competenti riferendo così di aver riportato lesioni importanti con una prognosi di 10 giorni.

Dopo la denuncia del dottore, sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato: hanno infatti immediatamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'ospedale siciliano e hanno avviato in seguito un'indagine che ha permesso di risalire ai due fratelli parenti di un ricoverato nel reparto Covid-19. A questa attività ha fatto seguito l'audizione della persona offesa e dei testimoni del pestaggio avvenuto in reparto. Sulla base dei riconoscimenti effettuati grazie alle immagini delle telecamere e la descrizione delle circostanze da parte dei testimoni oculari, sono stati identificati i due aggressori, figli del paziente positivo allettato. Per i due fratelli, già noti alla giustizia in quanto pregiudicati, è scattata la denuncia dell'Autorità Giudiziaria. Considerata la gravità dei fatti e la prognosi riportata dal medico aggredito, la Questura sta valutando l'avvio di procedimenti per l'applicazione di Misure di Prevenzione.