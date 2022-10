Canta per gli amici e si sente male, Giannino muore al ristorante stroncato da un infarto È morto dinanzi ai suoi amici mentre cantava una canzone il 71enne Giannino, ex sottufficiale in pensione, stroncato da un infarto durante una serata canora in un ristorante.

A cura di Chiara Ammendola

Giannino (Facebook)

Stava partecipando a una festa tra amici a Castellafiume, in provincia de L'Aquila, quando poco dopo aver iniziato a cantare, come era solito fare in queste occasioni, si è sentito male. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni medici presenti in sala, Giovanni Cesareo, da tutti conosciuto come Giannino, è morto a 71 anni davanti agli occhi dei suoi compaesani.

È un paese sotto choc quello di Canistro, dove l'anziano viveva insieme con la moglie, e dove era piuttosto conosciuto: nel suo passato vi era una carriera come maresciallo dell'Aeronautica ma la sua grande passione, quella per la musica, non l'aveva mai abbandonata, tanto che appena possibile si offriva di intrattenere commensali e amici.

E così ha fatto anche la scorsa sera quando, in un ristorante di Castellafiume, ha iniziato a cantare, dinanzi a un centinaio di persone, una delle sue canzoni preferite. Poco dopo però si è accasciato, con ancora il microfono tra le mani, ed è finito sul pavimenti. Un medico che era presente in sala in quel momento ha cercato di rianimarlo.

In sala c’erano anche due infermieri e un medico, ma i tentativi di tenerlo in vita si sono rivelati vani: per Giannino non c'è stato nulla da fare. I soccorritori che hanno raggiunto il ristorante poco dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ad assistere alla scena anche alcuni tra amici e famigliari, tra cui il figlio Enrico che ha allertato il 118.

L'ex sottufficiale in pensione lascia la moglie e cinque figli, uno dei quali presidente della Pro loco di Canistro. Domani i funerali nella chiesa Santa Maria della Fonticella.