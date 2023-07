Cane cade in una botola, pastore tedesco lo salva avvertendo un passante dopo ore Le immagini di un video che circola sui social mostrano l’attaccamento tra due cani, dopo che uno dei due resta intrappolato in una botola e l’altro, per salvarlo, riesce a catturare l’attenzione di un passante.

A cura di Andrea Parrella

Ci sono video che commuovono il web e questo è di quelli che non può lasciare indifferenti, soprattutto gli appassionati del mondo animale. Si tratta di un video che sta circolando molto in queste ore, ripreso da una telecamera di sorveglianza, in cui due cani passeggiano insieme, quando uno dei due cade in una botola. A quel punto l'altro inizia subito a cercare aiuto e dopo due ore riesce a segnalare a un passante la condizione dell'altro animale, di fatto salvandolo.

Dal video si vedono appunto due pastori tedeschi che percorrono un viale che costeggia un fabbricato. Uno dei due si avvicina, senza rendersi conto alla copertura di una botola, che a causa del suo pese cede, con l'animale che quindi crolla all'interno della stessa, provando inizialmente a dimenarsi, senza tuttavia riuscire ad uscirne. Il suo amico, al contempo, prova a dargli aiuto, ma per ovvie ragioni, come si vede dal video, la cosa risulta impossibile. Il cane riesce tuttavia a catturare l'attenzione di un unico passante che in quelle ore percorre lo stesso viale. Inizialmente l'uomo non pare capire per quale motivo il cane si dimeni, ma poi evidentemente capisce che qualcosa sta accadendo nei pressi della botola. Così si avvicina, vede il cane intrappolato e, come si vede chiaramente dal video, lo libera immediatamente.

Le immagini risalgono all'inizio di giugno 2023, non è chiaro in che luogo sia avvenuta la registrazione, ma si capisce con chiarezza che dal momento della caduta a quello del salvataggio trascorrono due ore circa, nel corso della quali il cane resta intrappolato e il suo amico prova ad aiutarlo. La clip, inevitabilmente, una volta finita sui social network si è prestata perfettamente alla circolazione virale, tant'è che il video è stato ripreso da diverse pagine, che hanno contribuito all'effetto virale.