C'è chi, pur essendo giovane e sano, sgomita per saltare la fila e farsi vaccinare prima di chi ne avrebbe più bisogno. E poi c'è anche chi, come l'85enne calabrese Giuseppe Trapasso, decide di cedere il vaccino che gli spetterebbe di diritto a una persona che potrebbe essere sua nipote, ma che è malata e quindi esposta a possibili gravi complicanze se contraesse il Covid-19. Trapasso, grande invalido di guerra, pur essendo per la sua età tra i destinatari prioritari delle vaccinazioni non ci ha pensato due volte a rinunciare all'immunizzazione a favore di una ragazza di 23 anni, paziente oncologica, che ha potuto così ottenere la prima dose. A raccontare una bella storia di solidarietà intergenerazionale sbocciata tra Gimigliano e Cicala, due comuni a non molta distanza l'uno dall'altro in provincia di Catanzaro, è stato il giornale online La Nuova Calabria.

L'anziano, ex minatore, non ha esitato a comunicare la propria decisione al medico curante – il dottor Pasquale Montilla – che, essendo un oncologo, ha individuato la possibile candidata, la ventitreenne Carmela Rizzo, in cura all'ospedale Bambin Gesù di Roma perché affetta da una grave malattia e per questa ragione inserita nella lista dei soggetti fragili: alla giovane donna è stata quindi somministrata la prima dose di vaccino. Dopo aver donato il vaccino Giuseppe Trapasso ha augurato a Carmela Rizzo "di poter vivere le sue giornate in piena libertà".

Coronavirus, la situazione dei contagi in Calabria

In Calabria sono arrivate, dall'inizio della campagna vaccinale, 293.260 dosi di vaccino anti Covid. Quelle somministrate sono 214.281, il 73.1 per cento del totale, mentre i soggetti che hanno ricevuto anche il richiamo sono 65.600; dall'inizio dell'emergenza sanitaria nella regione sono stati sottoposti a test 609.312 soggetti. Le persone risultate positive sono 44.349 (+365 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così ripartiti: Cosenza 175, Catanzaro 63, Crotone 56, Vibo Valentia 23, Reggio Calabria 48.