Cagliari, 35enne palpeggia una bambina in un parco: linciato dagli adulti sul posto

A cura di Davide Falcioni

Un uomo cagliaritano di 35 anni è stato denunciato per violenza sessuale per aver palpeggiato una bambina in un parchetto della città sarda. L'uomo non sarebbe nuovo a episodi del genere: avrebbe infatti messo le mani addosso ad altri bambini al Cep e a Mulinu Becciu nelle settimane e nei mesi scorsi.

L'ultimo episodio si è verificato due pomeriggi fa. Alle 17 una bambina è stata accompagnata dalla mamma nel parchetto di via Talete per un pomeriggio di giochi con altri bimbi, tutti sorvegliati dai genitori. Intorno alle 19 la madre della piccola è stata avvertita da un’altra mamma presente al parchetto circa dei palpeggiamenti da parte di un uomo ai danni della figlia.

La donna e il marito si sono quindi precipitati in via Flavio Gioia dove hanno trovato un capannello di persone, tra questo anche la piccola e gli amichetti, attorno a una pattuglia della polizia municipale. La bambina ha raccontato che stava giocando a nascondino e che aveva scelto come nascondiglio un palazzo nelle vicinanze.

Mentre si stata recando nell’edificio un uomo si sarebbe avvicinato e le avrebbe toccato le parti intime. A quel punto, impaurita, è tornata al parco per avvertire gli altri genitori descrivendo l’aggressore: un uomo che indossava una felpa a maniche corta con cappuccio, occhiali da sole e pantaloni neri, che sarebbe stato poi raggiunto da alcuni adulti e malmenato.

Davanti ai carabinieri, giunti in serata, la bambina ha riferito che l'uomo, in precedenza, si era nascosto dietro un cespuglio e che aveva tentato di avvicinare fuori dal parchetto un altro bimbo.

Il soggetto individuato dalla piccola come aggressore è un cagliaritano di 35 anni, residente a Mulinu Becciu. È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale.