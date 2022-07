Brindisi, mamma fa bere al figlio di 6 anni il detersivo e poi si lancia dal terzo piano Una mamma di Francavilla Fontana (Brindisi) ha fatto bere il detersivo al figlioletto di 6 anni e poi si è lanciata dal terzo piano. La donna e il bimbo sono stati ricoverati in ospedale. Il piccolo avrebbe riportato ustioni alla bocca mentre la mamma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Prima ha fatto bere al figlio di 6 anni il detersivo e poi si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione. Il bimbo e la sua mamma di 41 anni sono ricoverati all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Il fatto è avvenuto questa mattina a Francavilla Fontana (Brindisi). Il bimbo avrebbe riportato ustioni alla bocca mentre la donna non ha riportato ferite gravi.

I militari dell'arma sono al lavoro per risalire ai motivi che hanno spinto la 41enne a compiere questo gesto. Fortunatamente, mamma e figlio sarebbero stati soccorsi in tempo e non sono ora in pericolo di vita.

Secondo quanto reso noto, il bimbo è stato trovato privo di sensi all'interno dell'appartamento. Non è chiaro chi abbia allertato i soccorsi. Il bambino è sotto stretta osservazione dei medici.

In aggiornamento