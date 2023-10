Bollettino Covid, ricoveri e nuovi casi in aumento: in una settimana 44.139 contagi. I dati I numeri Covid in Italia secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità relativo alla settimana 28 settembre – 4 ottobre: in aumento nuovi casi (ne sono stati 44.139), e ricoveri in area medica e terapia intensiva. Incidenza più alta tra gli over 80.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo aumento dei casi Covid in Italia, a cui si accompagna anche una crescita, seppur lieve, dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità relativo alla situazione epidemiologica nel nostro Paese e contenente il bollettino della settimana compresa tra il 28 settembre e il 4 ottobre: i nuovi casi sono stati 44.139 rispetto ai 38.775 della settimana precedente.

"Il Covid è presente ma non sfonda. I dati di questa settimana confermano il trend, già registrato negli ultimi tempi, di un lieve incremento che, però, non incide sugli ospedali. La riapertura delle scuole, ad oggi, non sembra aver inciso più di tanto sull’andamento epidemiologico. Continuiamo, come Ministero della Salute, a tenere alta la guardia attraverso un sistema serrato di monitoraggio, pronti come sempre ad intervenire in qualsiasi momento fosse davvero necessario, con le misure più appropriate", ha detto il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia.

Nuovi casi in aumento, gli anziani over 80 i più colpiti

Secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'ISS, i nuovi casi di Covid-19 in Italia salgono del 13% e l'incidenza sale da 66 a 75 casi ogni 100mila abitanti nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 4 ottobre rispetto ai sette giorni precedenti.

Sono stati 270.748 i tamponi effettuati con una variazione del 7,8% rispetto alla settimana precedente (251.160), per un totale di 44.139 nuovi casi.

La fascia di età in cui si registra il più alto tasso di incidenza settimanale è quella tra 80-89 anni. L'incidenza è stabile in tutte le fasce d'età, ad eccezione della fascia che va da zero a 9 anni, in cui è in lieve diminuzione. "L'età mediana alla diagnosi è di 56 anni, stabile rispetto alla settimana precedente", specifica il dossier.

Crescono lievemente i ricoverati

Aumentano, ma in maniera lieve, anche le ospedalizzazioni. Il tasso di occupazione in area medica è al 5%, pari a 3.146 ricoverati, in lieve aumento rispetto a 7 giorni fa quando era 4,4%. Stabile l'occupazione in terapia intensiva, pari all'1,1% (94 ricoverati) rispetto allo 0,9% di 7 giorni fa. L'indice Rt, di trasmissibilità, sale a 0,96 rispetto allo 0,90 di una settimana fa, ancora sotto la soglia epidemica.