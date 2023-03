Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 8 marzo regione per regione I dati di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri Covid dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale – l'ultimo è stato diffuso lo scorso 3 marzo – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno.

Di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 217 nuovi casi e 4 decessi

Sono 217 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana. Oggi si registrano anche quatto nuovi decessi: due uomini e due donne con un'età media di 88 anni, residenti tre nella provincia di Firenze e uno in quella di Livorno. I ricoverati sono 159, 19 in meno rispetto a ieri, di questi 9, uno in meno, si trovano in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 620 nuovi casi e 2 morti

Sono 620 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 2 le vittime. Prosegue la risalita dei positivi ufficiali, che sono 17.227, 168 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono anche (+15) i ricoveri in area non critica, che sono 899, mentre scendono (-2) i pazienti in terapia intensiva.

Covid in Umbria, oggi 91 contagi e zero decessi

Nelle ultime 24 in Umbria sono stati registrati 91 nuovi positivi e 129 guariti. Non ci sono nuovi decessi. Sono 103 (-2) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria – di cui 3 (dato invariato) in terapia intensiva, 64 (+1) in area medica Covid e 36 (-3) negli altri reparti ospedalieri – e 2 (dato invariato) nelle Rsa Covid.

